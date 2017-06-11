В США умер актер, сыгравший Бэтмена

Кроме роли Бэтмена актер также известен тем, что озвучивал одного из персонажей американского анимационного ситкома "Гриффины" — мэра с таким же именем и фамилией как у него.

Our beloved AW passed away last night. He was the greatest. We'll miss him like crazy. We know you'll miss him too - West Family pic.twitter.com/8bkEq1C2ao — Adam West (@therealadamwest) June 10, 2017

Американский сериал "Бэтмен", основанный на комиксах компании DC, шел в эфире телеканала ABC два с половиной сезона — с января 1966 года по март 1968 года. Всего было отснято и показано 120 серий.