В США умер актер, сыгравший Бэтмена

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Американский актер Адам Уэст, исполнивший роль Бэтмена в одноименном сериале 1960-х годов, скончался в Лос-Анджелесе от лейкемии. Об этом сообщил журнал The Hollywood Reporter со ссылкой на официального представителя актера.

Свечи.
Свечи. Фото: СС0.

Кроме роли Бэтмена актер также известен тем, что озвучивал одного из персонажей американского анимационного ситкома "Гриффины" — мэра с таким же именем и фамилией как у него.

Американский сериал "Бэтмен", основанный на комиксах компании DC, шел в эфире телеканала ABC два с половиной сезона — с января 1966 года по март 1968 года. Всего было отснято и показано 120 серий.

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