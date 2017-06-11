В США умер актер, сыгравший Бэтмена

Американский актер Адам Уэст, исполнивший роль Бэтмена в одноименном сериале 1960-х годов, скончался в Лос-Анджелесе от лейкемии. Об этом сообщил журнал The Hollywood Reporter со ссылкой на официального представителя актера.
Кроме роли Бэтмена актер также известен тем, что озвучивал одного из персонажей американского анимационного ситкома "Гриффины" — мэра с таким же именем и фамилией как у него.
Our beloved AW passed away last night. He was the greatest. We'll miss him like crazy. We know you'll miss him too - West Family pic.twitter.com/8bkEq1C2ao— Adam West (@therealadamwest) June 10, 2017
Американский сериал "Бэтмен", основанный на комиксах компании DC, шел в эфире телеканала ABC два с половиной сезона — с января 1966 года по март 1968 года. Всего было отснято и показано 120 серий.
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