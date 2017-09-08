В Тихом океане ушли под воду восемь островов

"Это первые уголки Земли, где скорость роста уровня моря достигла столь высоких значений, и они являются своеобразным прообразом того, что может случиться в будущем. Что интересно, погружение под воду не всегда приводит к разрушению островов — часть из них не разрушилась и продолжает существовать", — комментирует открытие океанолог Саймон Альберт из университета Квинсленда (Австралия), чьи слова приводит интернет-издание New Scientist.

Этот процесс уже успел уничтожить пять островов в составе Сейшельского архипелага, превратив их в дно моря. Это открытие заставило Патрика Нанна из университета Саншайн-Кост в Маручидоре (Австралия) и его коллег проверить, не произошло ли нечто похожее и с островами Микронезии, где уровень моря также растет аномально быстро.

Внимание ученых привлек остров со звучным названием Понпеи — один из самых крупных атоллов Микронезии, возникший в результате извержения вулкана примерно 9 миллионов лет назад. Понпеи окружен целой свитой из мелких островов, часть из которых является обитаемой, а другие — безжизненными клочками суши. Многие из этих рифов, как рассказали океанологам местные жители, в прошлом становились предметом войн между племенами микронезийцев.

Проанализировав их историю и текущее состояние, ученые пришли к выводу, что как минимум восемь островов из "свиты" Понпеи совсем недавно исчезли и оказались на дне моря. Часть из них была разрушена морскими течениями, а другие по-прежнему существуют на дне Тихого океана.

Эти острова, если верить местным жителям, начали исчезать примерно век назад, и за это время как минимум два острова, где раньше жили и воевали между собой племена микронезийцев, стали дном моря. Остальные шесть рифов были небольшими клочками суши площадью не более 100 квадратных метров, и их исчезновение не сказалось на благополучии местных жителей, пишет bfm.ru.