В центре Барнаула из-под земли забил "девятиэтажный" фонтан

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Сегодня, 07:50.
Происшествия

28 июня на улице Привокзальной из-под асфальта забил фонтан. По словам очевидцев, "гейзер" достигал высоты девятого этажа. Об этом сообщили очевидцы в паблике "Барнаул22".

В Барнауле забил фонтан.
В Барнауле забил фонтан. Фото: Антон Алюнин в "Барнаул22".

В сети опубликовано видео с фонтаном.

Напомним, с 19 по 28 июня в Барнауле проводят гидравлические испытания тепловых сетей контура ТЭЦ-2. Второй год появление "гейзеров" в городе связано с этими коммунальными работами.

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