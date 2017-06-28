В центре Барнаула из-под земли забил "девятиэтажный" фонтан

28 июня на улице Привокзальной из-под асфальта забил фонтан. По словам очевидцев, "гейзер" достигал высоты девятого этажа. Об этом сообщили очевидцы в паблике "Барнаул22".
В сети опубликовано видео с фонтаном.
Напомним, с 19 по 28 июня в Барнауле проводят гидравлические испытания тепловых сетей контура ТЭЦ-2. Второй год появление "гейзеров" в городе связано с этими коммунальными работами.
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