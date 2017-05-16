Видео и фотофакты. В центре Барнаула ночью горела деревянная двухэтажка (обновлено)

Пожар в Барнауле на пр. Комсомольском. Фото: Светлана Федченко в vk.com/barneos22. Пожар в Барнауле на пр. Комсомольском. Фото: Юленька Максимова в vk.com/barneos22. Пожар в Барнауле на пр. Комсомольском. Фото: Дмитрий Дмитриев в vk.com/barneos22. Пожар в Барнауле на пр. Комсомольском. Фото: Ольга Метревели в vk.com/barneos22. Пожар в Барнауле на пр. Комсомольском. Фото: Светлана Федченко в vk.com/barneos22.

На месте работали пожарные, "скорая", полиция. Огнеборцев вызвали люди, живущие в доме напротив.

Мы заметили когда еще точка была маленькая в крыше, вызвали пожарных и окна начали бить. Пожарные в течении трех минут прибыли.

Очевидцы предполагают, что это был поджог. Люди утверждают, что "дом начал гореть с угла снизу".

Обновлено от 9.00:

По данным ГУ МЧС по Алтайскому краю, сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 3.31. В 3.45 пожар локализовали, в 3.59 ликвидировали. На месте работали 47 человек и 13 единиц техники, в том числе от МЧС России 29 человек личного состава и 7 единиц техники.