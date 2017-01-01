Фотофакты. В центре Барнаула столкнулись 6 автомобилей

В Барнауле на пересечении пр. Ленина и Северо-Западная столкнулись шесть автомобилей. ДТП парализовало движение на проспекте.
ДТП на пересечении Ленина и Северо-Западной. Фото: Яков Даммер в vk.com/barneos22.
ДТП на пересечении Ленина и Северо-Западной. Фото: Яков Даммер в vk.com/barneos22.
ДТП на пересечении Ленина и Северо-Западной. Фото: Яков Даммер в vk.com/barneos22.
ДТП на пересечении Ленина и Северо-Западной. Фото: Яков Даммер в vk.com/barneos22.
ДТП на пересечении Ленина и Северо-Западной. Фото: Яков Даммер в vk.com/barneos22.
ДТП на пересечении Ленина и Северо-Западной. Фото: vk.com/barneos22.
ДТП на пересечении Ленина и Северо-Западной. Фото: vk.com/barneos22.
Участниками аварии Toyota Rav 4, Toyota Platz, Lada Granta (такси), Ford Focus, Lexus RX, ВАЗ-2112.
Подписчики Barnaul 22 отмечают, что рядом с местом ДТП находится салон ортопедии, в котором водители могут поправить дефекты строения верхних конечностей.
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