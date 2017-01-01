Фотофакты. В центре Барнаула столкнулись 6 автомобилей

В Барнауле на пересечении пр. Ленина и Северо-Западная столкнулись шесть автомобилей. ДТП парализовало движение на проспекте.

ДТП на пересечении Ленина и Северо-Западной. Фото: Яков Даммер в vk.com/barneos22. ДТП на пересечении Ленина и Северо-Западной. Фото: Яков Даммер в vk.com/barneos22. ДТП на пересечении Ленина и Северо-Западной. Фото: Яков Даммер в vk.com/barneos22. ДТП на пересечении Ленина и Северо-Западной. Фото: Яков Даммер в vk.com/barneos22. ДТП на пересечении Ленина и Северо-Западной. Фото: Яков Даммер в vk.com/barneos22. ДТП на пересечении Ленина и Северо-Западной. Фото: vk.com/barneos22. ДТП на пересечении Ленина и Северо-Западной. Фото: vk.com/barneos22. Участниками аварии Toyota Rav 4, Toyota Platz, Lada Granta (такси), Ford Focus, Lexus RX, ВАЗ-2112. Подписчики Barnaul 22 отмечают, что рядом с местом ДТП находится салон ортопедии, в котором водители могут поправить дефекты строения верхних конечностей. Смотрите также