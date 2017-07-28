В центре Барнаула столкнулись иномарка и КамАЗ, есть пострадавшие

По данным отдела пропаганды городского ГИБДД, ДТП произошло около 04:25 утра возле дома № 33 по Социалистическому проспекту. 36-летняя женщина-водитель Toyota Ipsum ехала по второстепенной дороге. На нерегулируемом перекрестке она не уступила дорогу КАМАЗу, который ехал по главной. В результате столкновения, грузовик въехал в бетонное крыльцо здания.

Легковой автомобиль получил серьезные повреждения. Четыре женщины, находившиеся в нем, получили травмы различной степени тяжести. Водителю Toyota Ipsum оказана медпомощь, не госпитализирована. Также легкие травмы у женщины 1988 года рождения. Более серьезные телесные повреждения — у госпитализированных 39-летних женщин. Одна из них, по данным ГИБДД, была в состоянии комы. Водитель КАМАЗа не пострадал.