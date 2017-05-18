В Турции перевернулся микроавтобус с туристами

Hurriyet со ссылкой на национальное турецкое агентство Dogan сообщает о 18 пострадавших.

Генконсульство РФ в Анталье проверяет сообщения об аварии микроавтобуса с туристами, передает РИА Новости.

По последней информации, в микроавтобусе, который перевернулся в Турции, россиян среди пассажиров не было. Об этом сообщила пресс-атташе посольства РФ в Анкаре Ирина Касимова, передает ТАСС.

"Как нам рассказали в управлении губернатора провинции Мугла, в этом автобусе находились граждане Украины. Россиян среди пассажиров не было", — сказала Касимова.

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