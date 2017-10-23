В Турции задержали бывшего капитана Минобороны России, вступившего в ИГ

Хисамова задержали по подозрению в причастности к боевым действиям в составе "Исламского государства" (запрещено в России) в Сирии и Ираке. Его поймали в Турции в апреле 2017 года, а после выслали в Таджикистан, но о его задержании стало известно только сейчас.

По данным МВД Таджикистана, россиянин собирался вернуться в Россию, чтобы совершить некое преступление. С 2004 по 2009 годы он работал в министерстве обороны России и дослужился до звания капитана. В начале военной карьеры он был начальником службы защиты государственной тайны 274 Научного центра Минобороны РФ. В 2009 году он уволился из Минобороны и начал заниматься преступной деятельностью.