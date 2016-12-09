В воскресенье на Первом канале покажут фильм об уникальных местах Алтая

Завтра, 25 декабря, в эфир Первого канала выйдет предновогодняя программа Дмитрия Крылова "Непутевые заметки" об Алтайском крае. Он расскажет об особенностях Белокурихи и диковинках Смоленского и Советского районов, пишет "Алтайтурцентр".
Ранее altapress.ru писал, что Дмитрий Крылов прилетел в Барнауле в начале месяца со съемочной группой, чтобы снимать на Алтае новый выпуск программы. Из краевой столицы телевизионщики сразу же поехали в Бийск, где посетили музей Чуйского тракта. Далее он покатался на горных лыжах в Белокурихе на "Благодати". А позже телеведущий съездил в Советский район, где покормил с лопаты лебедей, а также пообщался с маралами.
Начнутся его 15-минутные "Непутевые заметки" 25 декабря в 10.15.
Напомним, в Алтайский край приезжали также съемочные группы телепрограмм "Поедем, поедим!", "Язь против еды" и многие другие.
Справка
"Непутевые заметки" — авторская программа журналиста и путешественника Дмитрия Крылова. В свойственной ему ироничной манере Дмитрий рассказывает не только о достопримечательностях региона, но и традициях, обычаях, кухне народа, который здесь живет.
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