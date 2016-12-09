В воскресенье на Первом канале покажут фильм об уникальных местах Алтая

Ранее altapress.ru писал, что Дмитрий Крылов прилетел в Барнауле в начале месяца со съемочной группой, чтобы снимать на Алтае новый выпуск программы. Из краевой столицы телевизионщики сразу же поехали в Бийск, где посетили музей Чуйского тракта. Далее он покатался на горных лыжах в Белокурихе на "Благодати". А позже телеведущий съездил в Советский район, где покормил с лопаты лебедей, а также пообщался с маралами.

Начнутся его 15-минутные "Непутевые заметки" 25 декабря в 10.15.

Напомним, в Алтайский край приезжали также съемочные группы телепрограмм "Поедем, поедим!", "Язь против еды" и многие другие.

Справка

"Непутевые заметки" — авторская программа журналиста и путешественника Дмитрия Крылова. В свойственной ему ироничной манере Дмитрий рассказывает не только о достопримечательностях региона, но и традициях, обычаях, кухне народа, который здесь живет.