В Яровом участницы шоу Comedy Woman помогли установить "звездный" рекорд

Екатерина Варнава и Наталья Еприкян из Comedy Woman помогли установить "звездный" рекорд на Яровом. Фото: Евгения Родочинская. Екатерина Варнава и Наталья Еприкян из Comedy Woman помогли установить "звездный" рекорд на Яровом. Фото: Евгения Родочинская. Екатерина Варнава и Наталья Еприкян из Comedy Woman помогли установить "звездный" рекорд на Яровом. Фото: Евгения Родочинская. Екатерина Варнава и Наталья Еприкян из Comedy Woman помогли установить "звездный" рекорд на Яровом. Фото: Евгения Родочинская. Екатерина Варнава и Наталья Еприкян из Comedy Woman помогли установить "звездный" рекорд на Яровом. Фото: Евгения Родочинская. Екатерина Варнава и Наталья Еприкян из Comedy Woman помогли установить "звездный" рекорд на Яровом. Фото: Евгения Родочинская. Екатерина Варнава и Наталья Еприкян из Comedy Woman помогли установить "звездный" рекорд на Яровом. Фото: Евгения Родочинская. Екатерина Варнава и Наталья Еприкян из Comedy Woman помогли установить "звездный" рекорд на Яровом. Фото: Евгения Родочинская. Екатерина Варнава и Наталья Еприкян из Comedy Woman помогли установить "звездный" рекорд на Яровом. Фото: Евгения Родочинская. Екатерина Варнава и Наталья Еприкян из Comedy Woman помогли установить "звездный" рекорд на Яровом. Фото: Евгения Родочинская. Екатерина Варнава и Наталья Еприкян из Comedy Woman помогли установить "звездный" рекорд на Яровом. Фото: Евгения Родочинская. Екатерина Варнава и Наталья Еприкян из Comedy Woman помогли установить "звездный" рекорд на Яровом. Фото: Евгения Родочинская. Екатерина Варнава и Наталья Еприкян из Comedy Woman помогли установить "звездный" рекорд на Яровом. Фото: Евгения Родочинская. Екатерина Варнава и Наталья Еприкян из Comedy Woman помогли установить "звездный" рекорд на Яровом. Фото: Евгения Родочинская. Екатерина Варнава и Наталья Еприкян из Comedy Woman помогли установить "звездный" рекорд на Яровом. Фото: Евгения Родочинская. Екатерина Варнава и Наталья Еприкян из Comedy Woman помогли установить "звездный" рекорд на Яровом. Фото: Евгения Родочинская. Екатерина Варнава и Наталья Еприкян из Comedy Woman помогли установить "звездный" рекорд на Яровом. Фото: Евгения Родочинская. Екатерина Варнава и Наталья Еприкян из Comedy Woman помогли установить "звездный" рекорд на Яровом. Фото: Евгения Родочинская. Екатерина Варнава и Наталья Еприкян из Comedy Woman помогли установить "звездный" рекорд на Яровом. Фото: Евгения Родочинская. Екатерина Варнава и Наталья Еприкян из Comedy Woman помогли установить "звездный" рекорд на Яровом. Фото: Евгения Родочинская. Екатерина Варнава и Наталья Еприкян из Comedy Woman помогли установить "звездный" рекорд на Яровом. Фото: Евгения Родочинская. Екатерина Варнава и Наталья Еприкян из Comedy Woman помогли установить "звездный" рекорд на Яровом. Фото: Евгения Родочинская. Екатерина Варнава и Наталья Еприкян из Comedy Woman помогли установить "звездный" рекорд на Яровом. Фото: Евгения Родочинская. Екатерина Варнава и Наталья Еприкян из Comedy Woman помогли установить "звездный" рекорд на Яровом. Фото: Евгения Родочинская. Екатерина Варнава и Наталья Еприкян из Comedy Woman помогли установить "звездный" рекорд на Яровом. Фото: Евгения Родочинская. Екатерина Варнава и Наталья Еприкян из Comedy Woman помогли установить "звездный" рекорд на Яровом. Фото: Евгения Родочинская. Екатерина Варнава и Наталья Еприкян из Comedy Woman помогли установить "звездный" рекорд на Яровом. Фото: Евгения Родочинская. Екатерина Варнава и Наталья Еприкян из Comedy Woman помогли установить "звездный" рекорд на Яровом. Фото: Евгения Родочинская. Екатерина Варнава и Наталья Еприкян из Comedy Woman помогли установить "звездный" рекорд на Яровом. Фото: Евгения Родочинская. Екатерина Варнава и Наталья Еприкян из Comedy Woman помогли установить "звездный" рекорд на Яровом. Фото: Евгения Родочинская. Екатерина Варнава и Наталья Еприкян из Comedy Woman помогли установить "звездный" рекорд на Яровом. Фото: Евгения Родочинская. Екатерина Варнава и Наталья Еприкян из Comedy Woman помогли установить "звездный" рекорд на Яровом. Фото: Евгения Родочинская. Екатерина Варнава и Наталья Еприкян из Comedy Woman помогли установить "звездный" рекорд на Яровом. Фото: Евгения Родочинская. Екатерина Варнава и Наталья Еприкян из Comedy Woman помогли установить "звездный" рекорд на Яровом. Фото: Евгения Родочинская. Екатерина Варнава и Наталья Еприкян из Comedy Woman помогли установить "звездный" рекорд на Яровом. Фото: Евгения Родочинская. Екатерина Варнава и Наталья Еприкян из Comedy Woman помогли установить "звездный" рекорд на Яровом. Фото: Евгения Родочинская. Екатерина Варнава и Наталья Еприкян из Comedy Woman помогли установить "звездный" рекорд на Яровом. Фото: Евгения Родочинская. Екатерина Варнава и Наталья Еприкян из Comedy Woman помогли установить "звездный" рекорд на Яровом. Фото: Евгения Родочинская. Екатерина Варнава и Наталья Еприкян из Comedy Woman помогли установить "звездный" рекорд на Яровом. Фото: Евгения Родочинская. Екатерина Варнава и Наталья Еприкян из Comedy Woman помогли установить "звездный" рекорд на Яровом. Фото: Евгения Родочинская. Екатерина Варнава и Наталья Еприкян из Comedy Woman помогли установить "звездный" рекорд на Яровом. Фото: Евгения Родочинская. Екатерина Варнава и Наталья Еприкян из Comedy Woman помогли установить "звездный" рекорд на Яровом. Фото: Евгения Родочинская. Екатерина Варнава и Наталья Еприкян из Comedy Woman помогли установить "звездный" рекорд на Яровом. Фото: Евгения Родочинская. Екатерина Варнава и Наталья Еприкян из Comedy Woman помогли установить "звездный" рекорд на Яровом. Фото: Евгения Родочинская. Екатерина Варнава и Наталья Еприкян из Comedy Woman помогли установить "звездный" рекорд на Яровом. Фото: Евгения Родочинская. Екатерина Варнава и Наталья Еприкян из Comedy Woman помогли установить "звездный" рекорд на Яровом. Фото: Евгения Родочинская. Екатерина Варнава и Наталья Еприкян из Comedy Woman помогли установить "звездный" рекорд на Яровом. Фото: Евгения Родочинская. Екатерина Варнава и Наталья Еприкян из Comedy Woman помогли установить "звездный" рекорд на Яровом. Фото: Евгения Родочинская. Екатерина Варнава и Наталья Еприкян из Comedy Woman помогли установить "звездный" рекорд на Яровом. Фото: Евгения Родочинская. Екатерина Варнава и Наталья Еприкян из Comedy Woman помогли установить "звездный" рекорд на Яровом. Фото: Евгения Родочинская. Екатерина Варнава и Наталья Еприкян из Comedy Woman помогли установить "звездный" рекорд на Яровом. Фото: Евгения Родочинская. Екатерина Варнава и Наталья Еприкян из Comedy Woman помогли установить "звездный" рекорд на Яровом. Фото: Евгения Родочинская. Екатерина Варнава и Наталья Еприкян из Comedy Woman помогли установить "звездный" рекорд на Яровом. Фото: Евгения Родочинская. Екатерина Варнава и Наталья Еприкян из Comedy Woman помогли установить "звездный" рекорд на Яровом. Фото: Евгения Родочинская. Екатерина Варнава и Наталья Еприкян из Comedy Woman помогли установить "звездный" рекорд на Яровом. Фото: Евгения Родочинская.

В прошлом году ведущим был известный шоумен и резидент Comedy Club Александр Ревва, который приехал на Яровое специально для установления рекорда. Тогда одновременно на воде лежали около 1360 человек.

На этот раз пригласили двух звезд из Comedy Woman. Перед началом рекорда они провели несколько репетиций с участниками. В итоге на "Причале22", где ведущей была Екатерина Варнава, на воде насчитали 738 человек, на "Причале42" у Натальи Андреевны — 1279.

Светлана Власова,

автор и режиссер проекта:

В прошлом году нам очень понравилось, как Александр Ревва комментировал происходящее. В этом году мы тоже не ошиблись с ведущими. Всем хочется поучаствовать в рекорде под управлением звезды.

Каждый из них получил браслет с надписью "Я — звезда Ярового". Территории пляжей, где устанавливали рекорд, были огорожены, поэтому никто кроме зарегистрированных участников в воду не заходил. Тысячи туристов снимали происходящее на телефоны с берега.

Организаторы учли несколько недочетов прошлого года. Тогда времени на регистрацию участников было меньше, а приглашенный ведущий работал только на одной площадке из двух. На этот раз заполнять анкеты отдыхающие стали за три дня до установления рекорда, а звезды работали на двух причалах. В следующем году организаторы рекорда планируют задействовать все пляжи города.

Организаторы сообщили, что в этом году участники приехали из 97 населенных пунктов страны. Больше всего туристов было из Новосибирска, Барнаула, Кемерова, несколько человек из Москвы и Санкт-Петербурга. Во всероссийском рекорде участвовали также жители Германии, Норвегии, Дании.