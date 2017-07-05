В Заринск на День города приедет группа "Руки вверх"

С 10 утра до часу дня праздник будет проходить на стадионе "Юность". Там выступят творческие коллективы из соседних городов, пройдут спортивные состязания, фестиваль красок холи, супер-шоу "Стальные богатыри и железные леди" от завода "Алтай-кокс", праздник мыльных пузырей и ростовых кукол, а также будет работать креативная фотозона.

В 12.00 на площади у верстового столба выступит Клуб самодеятельной песни. В 15.00 на площади перед торговым центром "Лидер" пройдут соревнования "Семейные старты". В 16.00 на площади у фонтана выступят творческие коллективы ДК "Балиндер".

Концерт звезд российской эстрады начнется в 19.00. А фейерверк состоится в 23.00.

Известные исполнители приезжают на День металлурга в Заринск начиная с 2004 года. Тогда в городе выступили выпускники "Фабрики звезд" — Юлия Савичева, Пьер Нарцисс и другие. Спонсором мероприятия является градообразующее предприятие "Алтай-кокс", для которого День металлурга — профессиональный праздник.

Справка

Группа "Руки вверх" стала известна в конце 1990-х. В нее входили Сергей Жуков и Алексей Потехин. С 2006 года Сергей Жуков выступает с группой один. Хиты коллектива — "Ай-ай-ай, девчонка", "18 мне уже", "Крошка моя", "Алешка" и другие.

Владимир Кузьмин — известный советский и российский исполнитель, композитор. Популярные песни - "Королева красоты", "Сказка в моей жизни", "Я не забуду тебя" и другие.

Ансамбль "Лейся, песня" был основан в 1970-х годах в Кемерово. В 1976 году его возглавил Михаил Шуфутинский, при нем коллектив достиг своего расцвета и стал победителем всесоюзных конкурсов. Главный хит ансамбля — песня "Обручальное кольцо". Другие известные песни - "Родная земля", "Прощай", "Ты не забудешь обо мне".