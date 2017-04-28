В Заринске будут судить владелицу парикмахерской за невыплату пособия сотруднице

СУ СКР по Алтайскому краю завершил расследование уголовного дела в отношении 58-летней директора парикмахерской, которая не выплатила сотруднице пособие по уходу за ребенком.
По версии следствия, обвиняемая имела реальную возможность рассчитаться с работником предприятия, находящейся в отпуске по уходу за ребенком не выплачивала причитающееся ей пособие. С августа 2015 года по январь 2017 года женщина задолжала работнице более 27 тысяч рублей.
Следствие установило, что в указанный период времени в кассу поступали денежные средства от финансово-хозяйственной деятельности, многократно превышающие размер задолженности — всего около 2,5 млн рублей. Однако женщина, действуя из корыстной заинтересованности, тратила на обеспечение повседневной деятельности общества и игнорировала требования закона о соблюдении прав наемных работников.
В настоящее время следствие собрало достаточное количество доказательств, изобличающих вину обвиняемой. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения его по существу.
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