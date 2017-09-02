В здании генконсульства России в Сан-Франциско пройдут обыски

О предстоящем мероприятии СМИ рассказала представитель МИД РФ Мария Захарова. В Государственном департаменте США не стали отрицать, что в здании генерального консульства России в Сан-Франциско 2 сентября пройдут обыски, но и не подтвердили эту информацию. Представителя американского внешнеполитического ведомства заявил, что "хотел бы направить к ФБР с любыми вопросами, связанными с обыском".

Мария Захарова заявила, что американские спецслужбы проведут обыски и в квартирах сотрудников, проживающих в его здании и имеющих иммунитет. Для этого им предписали, чтобы они и их семьи, включая малолетних и даже грудных детей, на 10-12 часов покинули занимаемые помещения. Она назвала это "вызывающей акцией.