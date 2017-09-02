В здании генконсульства России в Сан-Франциско пройдут обыски

В здании генерального консульства России в Сан-Франциско 2 сентября пройдут обыски, пишет "Российская газета". Спецслужбы придут в том числе в квартиры сотрудников, которым придется на несколько часов уйти из дома.
О предстоящем мероприятии СМИ рассказала представитель МИД РФ Мария Захарова. В Государственном департаменте США не стали отрицать, что в здании генерального консульства России в Сан-Франциско 2 сентября пройдут обыски, но и не подтвердили эту информацию. Представителя американского внешнеполитического ведомства заявил, что "хотел бы направить к ФБР с любыми вопросами, связанными с обыском".
Мария Захарова заявила, что американские спецслужбы проведут обыски и в квартирах сотрудников, проживающих в его здании и имеющих иммунитет. Для этого им предписали, чтобы они и их семьи, включая малолетних и даже грудных детей, на 10-12 часов покинули занимаемые помещения. Она назвала это "вызывающей акцией.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.