Валерий Казаченко: цифровые абоненты выбирают 4G

Пресс-завтрак. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пресс-завтрак. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пресс-завтрак. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пресс-завтрак. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пресс-завтрак. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пресс-завтрак. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пресс-завтрак. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пресс-завтрак. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пресс-завтрак. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пресс-завтрак. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пресс-завтрак. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пресс-завтрак. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пресс-завтрак. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пресс-завтрак. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пресс-завтрак. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пресс-завтрак. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пресс-завтрак. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пресс-завтрак. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пресс-завтрак. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пресс-завтрак. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пресс-завтрак. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

О ребрендинге "МегаФона"

— В рекламе мобильных операторов сегодня очень важна эмоциональная составляющая. Поэтому было решено обновить позиционирование. Изменилась рекламная концепция. Наши фирменные цвета остались прежними, но стали сочнее. Появился новый слоган.

Наш первый слоган "Будущее зависит от тебя" был одним из самых лучших не только на рынке сотовой связи, но и в целом на рекламном рынке России (не побоюсь это утверждать). В мае 2017 года "МегаФон" презентовал новую концепцию развития, в центре которой абонент цифровой эпохи. Поэтому привычный миллионам наших абонентов слоган немного изменился, сохранив при этом прежний посыл для наших пользователей – не бояться пробовать новое, достигать целей.

Ролики стали более динамичными и музыкальными. Теперь в них задействована популярная певица Ёлка. Слоган "Начинается с тебя" отражает суть новой концепции развития "МегаФона".

Перед ним можно поставить любое слово: "МегаФон. Начинается с тебя", "Свобода. Начинается с тебя", "Утро. Начинается с тебя" и так далее. Суть сообщения заключается в том, что можно плыть по течению, а можно делать жизнь такой, какой хочешь ее видеть ты. Все изменения начинаются с тебя. Такой подход близок активным людям, использующим современные технологии.

О рывке в развитии 4G на Алтае

— Хотелось бы объявить о том, что сеть 4G (LTE) стала доступна жителям всех городов Алтайского края - Барнаула, Рубцовска, Бийска, Белокурихи, Заринска, Славгорода, Алейска, Новоалтайска, Ярового, Камня-на-Оби, Горняка и Змеиногорска.

Причем покрытие там качественное, а не одна базовая станция для формальности. Более того, скажу, что каждая вторая базовая станция на Алтае - LTE. Сегодня наша сеть 4G охватывает свыше 1,6 млн жителей Алтайского края.

Помимо этого мы развивали и проводную инфраструктуру. Ведь сотовая связь не может работать без оптико-волоконных линий. Каждая базовая станция 4G подключена к нашей магистрали на скорости 1 Гбит/с, что обеспечивает высочайшие скорости уже сейчас и обеспечивает большой запас по емкости сети на ближайшие 2-3 года. Это колоссальная работа наших технических специалистов.

Абоненты действительно становятся цифровыми. Мы видим это по тому, как востребованы сети 4G. За последний год трафик в сети LTE вырос более чем в три раза. И такими же темпами растет проникновение в нашей сети устройств 4G. Уже более 20% абонентских устройств работают в LTE, а значит, спрос на высокоскоростной интернет продолжит расти.

Технология LTE позволяет выходить в интернет на скорости до 200 Мбит/с, быстро загружать веб-страницы, смотреть видео в формате HD, играть в онлайн-игры и многое другое. Даже скептики, кто изначально воспринимает 4G как имиджевую "игрушку", после недели использования LTE уже с трудом могут вернуться к использованию 3G. А для бизнеса 4G и вовсе рабочий инструмент: офис в любом месте, видеонаблюдение, работа банкоматов и многое другое.

О востребованности новых тарифов

— В мае "МегаФон" запустил новую тарифную линейку "Включайся!". Ее главная особенность в том, что каждый тариф "заточен" под определенный профиль потребления услуг мобильной связи. Он отражен в названии тарифа: "Говори", "Пиши", "Общайся" и так далее. Мы проанализировали огромный поток данных о том, как наши абоненты используют мобильную связь (с помощью технологий big data), и поняли: для кого-то важно всегда оставаться на связи в социальных сетях и мессенджерах, а для кого-то — в "голосе", кто-то хочет безлимитно слушать музыку, а кто-то смотреть видео.

В новой тарифной линейке учтены эти особенности абонентов цифровой эпохи. Сейчас еще рано делать какие-то окончательные выводы, с момента запуска тарифов прошло не так много времени. Однако о первых результатах мы можем говорить. Линейка "Включайся!" оказалась востребованной у абонентов, на нее переходят, она нашла своего потребителя.

В Алтайском крае мы получили такие показатели по подключениям, которых, честно говоря, даже не ожидали. Самым популярным тарифом стал "Общайся". Его абонентская плата составляет 450 рублей, в него включен "безлимит" на звонки в сети "МегаФон", 650 минут на номера других операторов, "безлимит" на соцсети и мессенджеры и 12 ГБ на остальные сервисы.

Интересно, что этот тариф не самый дешевый в линейке, но самый популярный по подключениям. Значит, мы попали в ожидания и потребности абонентов, дали им то, чего они хотели. На "Общайся" часто переходят с тарифа линейки "Все Включено S", у которого абонентская плата заметно ниже, но и пакет включенных услуг меньше.

О цифровизации в селах

— В селах Алтайского края к "МегаФону" относятся (не побоюсь этого слова) трепетно. Так сложилось исторически. Мы первыми в 2010 году построили там качественную сеть 3G, она и сейчас очень востребована. Ее скоростей хватает на то, чтобы играть в игры, смотреть видео. В идеальных условиях мы можем разогнать скорость до 42 Мбит/с. Это очень достойная цифра.

Тем не менее в Алтайском крае остается довольно много небольших сел (250-500 жителей), где сотовой связи до сих пор нет. Операторам при любом раскладе ставить там базовую станцию нерентабельно — мы просчитывали.

В этом году я предложил Правительству Алтайского края разработать специальную региональную программу по развитию мобильной связи в таких населенных пунктах. Аналогичные программы есть и в других регионах. Например, в Новосибирской области администрация за счет бюджета строит мачту, подводит к ней электричество, а оператор только ставит туда оборудование и работает.

Но в нашем регионе даже такая схема будет экономически невыгодной. У края есть специфика: у нас очень много маленьких сел и все они относительно равномерно распределены по территории, на это накладываются особенности рельефа — предгорья.

Я каждую неделю получаю письма от жителей сел, местных депутатов и глав сельских поселений с просьбой прийти в какие-то населенные пункты. Когда-то, в период активного развития сети, мы откликались на такие просьбы.

Случались забавные истории. Однажды глава сельской администрации попросил нас зайти в поселок пораньше запланированного срока, мы пошли ему навстречу, запустили сеть, провели торжественное открытие. Встретился я с ним через месяц, а он грустный говорит: "Лучше бы мы не делали с тобой здесь никакую связь, они же теперь по каждой мелочи с помощью мобильного интернета в администрацию президента пишут".

О нагрузке на сети

— Ранее для операторов сотовой связи главной проблемой был Новый год. Множество людей одновременно спешат поздравить своих родных и близких и оборудование подвергается повышенной нагрузки. При этом сбои в работе сотовых сетей в праздники ушли в прошлое еще лет семь назад.

Я не устаю повторять, что наша работа — быть незаметными для абонентов. Чтобы они пользовались нашими услугами, но про нас даже не вспоминали. Для этого качество связи должно быть высоким. Сегодня мы можем оперативно распределять нагрузку на сеть таким образом, чтобы она работала без сбоев.

Задача операторов теперь – работа с точечными нагрузками – т.е. строить indoor – базовые станции внутри крупных торговых центров, производственных цехов и крупных жилых комплексах. Массовые мероприятия обеспечиваются связью с помощью мобильных базовых станций на базе прицепов или автомобилей КамАЗ.

Например, у базовых станций есть дополнительные модули, которые мы можем переставлять. Когда начинается лето, они отправляются в туристические места — Яровое, Славгород, Завьялово, Чарыш. Когда в Барнауле День города, мы расширяем емкость базовых станций в местах массовых гуляний.

Все эти меры для того, чтобы справляться с нагрузками. А они точно будут все больше возрастать. Трафик в сетях продолжит увеличиваться. Вы, наверное, слышали, что сейчас уже тестируются сети 5G. Они тоже будут востребованы, потому что тенденция такова: люди хотят передавать все более сложные данные. Сначала это был голос и текст, потом музыка, затем видео. Сейчас уже ведутся разработки в сфере виртуальной реальности, интернета вещей и так далее. В ближайшем будущем многие истории писателей-фантастов станут частью нашей повседневности.