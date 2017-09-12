Вандалы повредили стеклянный купол в недавно открытом парке "Зарядье" в Москве

"Характер повреждения одного из треугольников стеклянной коры свидетельствует о том, что было какое-то физическое воздействие, — отметила она. — Треснуло также световое окно на крыше павильона "Медиацентр". Причем не из-за того, что по нему прошлись или попрыгали, — материал выдерживает до 300 килограммов. Это явно произошло от удара каким-то предметом", сообщается на сайте московской мэрии.

Опасаться осколков посетителям не стоит. Стекла состоят из нескольких слоев, скрепленных между собой специальной полимерной пленкой.

Поврежденные элементы планируют восстановить в кратчайшие сроки, однако это будет непросто. "Стекла разные, они спроектированы по специальной технологии. Замена одного стеклянного треугольника — это не только дорого, но и требует сложной технической работы. Нужно изготовить сегмент, который бы подошел четко по размеру, чтобы заменить его", — добавила Галина Гордюшина.

Парк "Зарядье" открыли в рамках празднования Дня города 9 сентября. В парке побывал президент РФ Владимир Путин в сопровождении мэра столицы Сергея Собянина.

Право первыми посетить парк получили столичные школьники, дети из многодетных семей и воспитанники интернатов. Для остальных посетителей парк открыли утром 11 сентября.

Справка

Летний амфитеатр на 1600 мест и сад на крыше здания, где в дальнейшем разместится филармония, накрыла стеклянная кора. Площадь покрытия из металлического каркаса и стеклянных треугольников — 8700 квадратных метров. Она создает свой микроклимат, прячет от непогоды амфитеатр и позволяет выращивать в саду субтропические растения.