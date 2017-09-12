Вандалы повредили стеклянный купол в недавно открытом парке "Зарядье" в Москве

Вандалы повредили конструкции стеклянной коры, медиацентра и зеленые насаждения в московском парке "Зарядье", рассказал директор по проектированию гражданских проектов АО "Мосинжпроект" Галина Гордюшина.
"Характер повреждения одного из треугольников стеклянной коры свидетельствует о том, что было какое-то физическое воздействие, — отметила она. — Треснуло также световое окно на крыше павильона "Медиацентр". Причем не из-за того, что по нему прошлись или попрыгали, — материал выдерживает до 300 килограммов. Это явно произошло от удара каким-то предметом", сообщается на сайте московской мэрии.
Опасаться осколков посетителям не стоит. Стекла состоят из нескольких слоев, скрепленных между собой специальной полимерной пленкой.
Поврежденные элементы планируют восстановить в кратчайшие сроки, однако это будет непросто. "Стекла разные, они спроектированы по специальной технологии. Замена одного стеклянного треугольника — это не только дорого, но и требует сложной технической работы. Нужно изготовить сегмент, который бы подошел четко по размеру, чтобы заменить его", — добавила Галина Гордюшина.
Парк "Зарядье" открыли в рамках празднования Дня города 9 сентября. В парке побывал президент РФ Владимир Путин в сопровождении мэра столицы Сергея Собянина.
Право первыми посетить парк получили столичные школьники, дети из многодетных семей и воспитанники интернатов. Для остальных посетителей парк открыли утром 11 сентября.
Справка
Летний амфитеатр на 1600 мест и сад на крыше здания, где в дальнейшем разместится филармония, накрыла стеклянная кора. Площадь покрытия из металлического каркаса и стеклянных треугольников — 8700 квадратных метров. Она создает свой микроклимат, прячет от непогоды амфитеатр и позволяет выращивать в саду субтропические растения.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.