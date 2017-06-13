Ведущий программы "Поедем, поедим!" водил трамвай "Пятёрочка" в Барнауле

12 июня в Барнауле побывала съемочная группа программы "Поедем, поедим!" во главе с ее ведущим — английским бизнесменом и кулинаром Джоном Уорреном. Это уже третий их визит в Алтайский край.
Организаторы программы уделили отдельное внимание старинному трамваю "Пятерочка". Джон Уоррен взял интервью у вагоновожатого, который рассказал интересные и малоизвестные факты из истории старинного экспоната. Ведущий также пообщался с горожанами, откликнувшимися на его просьбы прокатиться на "Пятерочке". Оказавшись на территории депо, Уоррен сам попробовал свои силы в управлении трамваем.
По оценке организаторов программы, формат трамвайной экскурсии выбран очень удачно и имеет большой потенциал.
Эфир очередной программы "Поедем, поедим!" на НТВ, посвященной Барнаулу и Алтайскому краю, запланирован на 27 августа 2017 года.
Справка
Кулинарно-этнографическая программа "Поедем, поедим!" выходит в эфир еженедельно с октября 2012 года на НТВ. Ведущий — английский бизнесмен и кулинар Джон Уоррен, влюбленный в Россию. В эфир вышло более 170 выпусков программы о самых разных уголках планеты. В 2016 году программа была удостоена премии National Geographic Traveler Awards как лучшая телепередача о путешествиях на российском телевидении.
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