Верблюд откусил руку фермеру в Подмосковье

В Шелковском районе верблюд оторвал руку 42-летнему фермеру. Рука была откушено по локоть. Мужчину экстренно доставили в реанимацию, но медики пока не смогли пришить руку обратно, сообщает Life.ru.

Пока неизвестно, что будут делать с верблюдом, живущим на ферме. Полиция проводит проверку.