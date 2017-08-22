Верблюд откусил руку фермеру в Подмосковье

В Шелковском районе верблюд оторвал руку 42-летнему фермеру. Рука была откушено по локоть. Мужчину экстренно доставили в реанимацию, но медики пока не смогли пришить руку обратно, сообщает Life.ru.
Пока неизвестно, что будут делать с верблюдом, живущим на ферме. Полиция проводит проверку.
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