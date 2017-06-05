Верховный суд окончательно оправдал алтайских врачей по делу об убийстве новорождённого

"Данный приговор обжалованию не подлежит. Дело закрыто", — сообщает республиканский Минздрав на своем сайте.

Врач-неонатолог Алексей Каташев вернулся в профессию. Коллеги желают ему крепкого здоровья и успехов в работе. Анатолий Демчук не дожил до второго оправдательного приговора. Его не стало в начале этого года — 4 января 2017 года. Друзья и близкие Демчука напрямую связали его смерть с судебным разбирательством.

В мае прошлого года коллегия присяжных уже оправдывала Демчука и Каташева, однако в сентябре Верховный суд России счел, что при формировании коллегии присяжных были допущены нарушения и вернул дело на новое рассмотрение в новом составе суда.

Анатолий Демчук.

Напомним, в 2015 году Анатолия Демчука и заведующего отделением реанимации новорожденных Алексея Каташева отстранили от работы и возбудили против обоих уголовные дела. Демчуку следствие вменяло организацию убийства малолетнего и превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий, а 31-летнего Каташева обвиняли в убийстве малолетнего. Следствие утверждало, 8 марта 2015 года Анатолий Демчук отдал приказ заведующему отделением реанимации новорожденных Алексею Каташеву не оказывать медицинскую помощь своей недоношенной внучке, родившейся в учреждении. 9 марта девочка умерла. Роды состоялись на 23-й неделе беременности.

В ходе расследования дела врачей взяли под стражу, однако через несколько недель Демчуку меру пресечения изменили на домашний арест, поскольку в СИЗО у него случился инфаркт. Алексей Каташев пробыл под стражей почти три месяца, после чего его поместили под домашний арест.

В Горно-Алтайске прошло несколько пикетов и митингов в поддержку обвиняемых. Их коллеги и пациенты считали, что врачи стали жертвой неуместного "служебного рвения" следователей и несовершенства законодательства.

Справка

Анатолий Демчук родился в 1958 году, окончил Алтайский государственный медицинский институт. В начале 80-х работал врачом-терапевтом в Майминской центральной районной больнице, затем реаниматологом и главным врачом ЦРБ в Завьяловском районе Алтайского края. В 2009—2011 годах был главврачом Кош-Агачской районной больницы, с 2011-го по 2012-й — главврачом горно-алтайской городской поликлиники. С 2012 по 2015 годы возглавлял республиканский Перинатальный центр.