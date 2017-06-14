Ветеринар объяснил, почему кошки двигают хвостами

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Сегодня, 18:08.
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Ветеринар Карло Сиракузо из Пенсильванского университета назвал причины, по которым кошки двигают хвостом.

Кот.
Кот. Фото: CC0.

Исследователь уверен, что манипуляции данным отделом тела могут выявить настроение или намерение животного, сообщает издание Daily Mail.

Если кошка начинает бить хвостом, это означает готовность к нападению или нервное переживание. Если животное кажется спящим, но продолжает бить хвостом, это свидетельствует о том, что оно наблюдает за происходящим вокруг.

Прямой хвост с закрученным кончиком означает приветствие, прямой без закручивания — агрессивные намерения. Если животное чего-то боится, оно, как правило, выгибает спину и хвост. Последний, будучи выгнут к земле, означает, что кошка заняла оборонительную позицию. В расслабленном состоянии хвост животного плавно спадает вниз.

Сиракузо полагает, что, обращая внимание на движения хвоста кошки, можно предугадать настроение и намерения животного так же точно, как и в случае с собаками. Ранее ученые объяснили любовь кошек к коробкам, одиночеству и выяснили настоящее отношение этих животных к людям, пишет Lenta.ru.

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