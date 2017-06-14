Ветеринар объяснил, почему кошки двигают хвостами

Исследователь уверен, что манипуляции данным отделом тела могут выявить настроение или намерение животного, сообщает издание Daily Mail.

Если кошка начинает бить хвостом, это означает готовность к нападению или нервное переживание. Если животное кажется спящим, но продолжает бить хвостом, это свидетельствует о том, что оно наблюдает за происходящим вокруг.

Прямой хвост с закрученным кончиком означает приветствие, прямой без закручивания — агрессивные намерения. Если животное чего-то боится, оно, как правило, выгибает спину и хвост. Последний, будучи выгнут к земле, означает, что кошка заняла оборонительную позицию. В расслабленном состоянии хвост животного плавно спадает вниз.

Сиракузо полагает, что, обращая внимание на движения хвоста кошки, можно предугадать настроение и намерения животного так же точно, как и в случае с собаками. Ранее ученые объяснили любовь кошек к коробкам, одиночеству и выяснили настоящее отношение этих животных к людям, пишет Lenta.ru.