Выбери свое направление: "Авиараспродажа от Авиафлот"

И снова долгожданная распродажа авиабилетов во всех офисах компании "Авиафлот"! Авиакомпания "Уральские авиалинии" объявила скидку до 30% на направления по России, СНГ и за рубеж.
Только с 25 сентября по 8 октября вы можете приобрести авиабилеты по сниженным ценам на вылеты с 25 сентября до 15 апреля 2018 года:
- Барнаул- Москва от 7400 руб.,
- Барнаул-Санкт-Петербург от 7400 руб.,
- Новосибирск-Москва от 4500 руб.
Количество мест ограничено!
Приобрести авиабилеты можно одним из двух удобных для вас способом:
- Через сайт aviaflot.ru, для этого вам не нужно никуда ехать, просто выберите нужно направление и сделайте оплату по карте. Если у вас возникнут вопросы, вы всегда сможете связаться с нашей службой поддержки по телефону 22-66-66.
- В любом из 17 офисов группы компании "Авиафлот".
Летайте и отдыхайте вместе с компанией "Авиафлот"!
Организатор акции ООО "Авиафлот". Срок действия акции: с 25 сентября по 8 октября 2017 года. Подробности акции по тел 22-66-66
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