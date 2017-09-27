Выбери свое направление: "Авиараспродажа от Авиафлот"

Только с 25 сентября по 8 октября вы можете приобрести авиабилеты по сниженным ценам на вылеты с 25 сентября до 15 апреля 2018 года:

Барнаул- Москва от 7400 руб.,

Барнаул-Санкт-Петербург от 7400 руб.,

Новосибирск-Москва от 4500 руб.

Количество мест ограничено!

Приобрести авиабилеты можно одним из двух удобных для вас способом:

Через сайт aviaflot.ru, для этого вам не нужно никуда ехать, просто выберите нужно направление и сделайте оплату по карте. Если у вас возникнут вопросы, вы всегда сможете связаться с нашей службой поддержки по телефону 22-66-66. В любом из 17 офисов группы компании "Авиафлот".

Летайте и отдыхайте вместе с компанией "Авиафлот"!

Организатор акции ООО "Авиафлот". Срок действия акции: с 25 сентября по 8 октября 2017 года. Подробности акции по тел 22-66-66