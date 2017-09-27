Выбери свое направление: "Авиараспродажа от Авиафлот"

Сегодня, 10:00.
Потребитель

И снова долгожданная распродажа авиабилетов во всех офисах компании "Авиафлот"! Авиакомпания "Уральские авиалинии" объявила скидку до 30% на направления по России, СНГ и за рубеж.

"Авиараспродажа от Авиафлот".
"Авиараспродажа от Авиафлот". Фото: архив группы компаний "Авиафлот".

Только с 25 сентября по 8 октября вы можете приобрести авиабилеты по сниженным ценам на вылеты с 25 сентября до 15 апреля 2018 года:

  • Барнаул- Москва от 7400 руб.,
  • Барнаул-Санкт-Петербург от 7400 руб.,
  • Новосибирск-Москва от 4500 руб.

Количество мест ограничено!

Приобрести авиабилеты можно одним из двух удобных для вас способом:

  1. Через сайт aviaflot.ru, для этого вам не нужно никуда ехать, просто выберите нужно направление и сделайте оплату по карте. Если у вас возникнут вопросы, вы всегда сможете связаться с нашей службой поддержки по телефону 22-66-66.
  2. В любом из 17 офисов группы компании "Авиафлот".

Летайте и отдыхайте вместе с компанией "Авиафлот"!

Организатор акции ООО "Авиафлот". Срок действия акции: с 25 сентября по 8 октября 2017 года. Подробности акции по тел 22-66-66

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