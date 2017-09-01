Выберу.Ру: банки снижают ставки по ипотеке вслед за Сбербанком

Программа ипотеки включает в себя обязательное страхование и залог приобретаемого имущества. На этот ипотечный продукт распространяются другие программы банка – "Материнский капитал" и "Молодая семья", с помощью которых можно получить еще большую выгоду. Эксперты Выберу.Ру также отмечают, что, при оформлении ипотеки на квартиру у застройщиков-партнеров Сбербанка, можно понизить ставку кредита до 7,4% или до 7,5% при условии электронной регистрации сделки. Погашение кредита происходит равными долями – сумма ежемесячного платежа не изменится на протяжении периода действия договора. Кроме того, долг по ипотеке можно погасить и досрочно без штрафов и пеней.

Каждый месяц на портале Выберу.Ру публикуются новые рейтинги ипотечных продуктов. В них входят предложения банков, входящих в топ-40 по объемам жилищного кредитования. Эксперты портала анализируют более 200 продуктов, учитывая процентные ставки и полную стоимость кредита, а также размер ежемесячных платежей, дополнительные опции и бонусы, предоставляемые банками. Кроме того, важным пунктом является положение кредитных организаций в рейтингах и их надежность. Для пользователей портала разработан сервис расчета, позволяющий отобрать подходящие под заданные параметры предложения. В карточках продуктов указана самая подробная информация об ипотечных кредитах, изучив которую пользователь сможет принять решение перед обращением в банк. Кроме того, онлайн-калькулятор позволит узнать предварительный график выплат прямо на странице кредита.

Постоянно обновляемые базы данных Выберу.Ру уже содержат в себе информацию о более 500 российских банках во всех регионах страны. Кроме продуктов крупных кредитных организаций, пользователи могут узнать о предложениях МФО, страховых компаний и негосударственных пенсионных фондов. Собранная в одном месте и разложенная по полочкам информация позволит сэкономить время на поиск удобного предложения и не ошибиться с выбором.

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