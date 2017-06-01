Видео. Американцы показали транспортный самолет для запуска ракет-носителей

В США был впервые выведен из ангара транспортный самолет Stratolaunch.
Он создан для для запуска ракет-носителей с высоты 9100 м.
"Таким образом, завершен первый этап создания самолета и начинается этап наземных и летных испытаний", — сказал топ-менеджер Stratolaunch Systems Джин Флойд.
The Stratolaunch aircraft came out of the hangar – for the first time ever – to conduct aircraft fueling tests: https://t.co/dyLto0HSGM pic.twitter.com/ve3YdUyOQg— Stratolaunch (@Stratolaunch) 31 мая 2017 г.
Stratolaunch массой 250 тонн базируется в калифорнийской пустыне Мохаве.
Как ожидается, разработчики Stratolaunch проведут первый демонстрационный запуск с его борта в 2019 году, пишет "Росбалт".
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