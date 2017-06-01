Видео. Американцы показали транспортный самолет для запуска ракет-носителей

Он создан для для запуска ракет-носителей с высоты 9100 м.

"Таким образом, завершен первый этап создания самолета и начинается этап наземных и летных испытаний", — сказал топ-менеджер Stratolaunch Systems Джин Флойд.

The Stratolaunch aircraft came out of the hangar – for the first time ever – to conduct aircraft fueling tests: https://t.co/dyLto0HSGM pic.twitter.com/ve3YdUyOQg — Stratolaunch (@Stratolaunch) 31 мая 2017 г.

Stratolaunch массой 250 тонн базируется в калифорнийской пустыне Мохаве.

Как ожидается, разработчики Stratolaunch проведут первый демонстрационный запуск с его борта в 2019 году, пишет "Росбалт".