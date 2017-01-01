Видео. Анджелина Джоли накормила детей пауками и скорпионами

Американская актриса Анджелина Джоли, во время интервью для BBC в Камбодже, перекусила жареными пауками, скорпионами и насекомыми. Видеозапись трапезы опубликовали на странице BBC News (World) в Twitter.
Актриса напомнила, что местные жители были вынуждены есть насекомых во время гражданской войны, которая длилась с 1967 по 1975 год. На видео актриса показала детям как правильно есть насекомых.
"You want to share a spider?" - Angelina Jolie cooks bugs in Cambodia 🕷https://t.co/5mSi3VNErT pic.twitter.com/OZ12DjpyJD— BBC News (World) (@BBCWorld) 20 февраля 2017 г.
Джоли приехала в Камбоджу для работы в качестве режиссера над картиной "Сначала они убили моего отца".
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