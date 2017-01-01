Видео. Анджелина Джоли накормила детей пауками и скорпионами

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Сегодня, 14:24.
Жизнь

Американская актриса Анджелина Джоли, во время интервью для BBC в Камбодже, перекусила жареными пауками, скорпионами и насекомыми. Видеозапись трапезы опубликовали на странице BBC News (World) в Twitter.

Анджелина Джоли на церемонии вручения кинопремии "Оскар".
Анджелина Джоли на церемонии вручения кинопремии "Оскар". Фото: Скриншот видео youtube.com/user/Oscars.

Актриса напомнила, что местные жители были вынуждены есть насекомых во время гражданской войны, которая длилась с 1967 по 1975 год. На видео актриса показала детям как правильно есть насекомых.

Джоли приехала в Камбоджу для работы в качестве режиссера над картиной "Сначала они убили моего отца".

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