Видео. Анджелина Джоли накормила детей пауками и скорпионами

Актриса напомнила, что местные жители были вынуждены есть насекомых во время гражданской войны, которая длилась с 1967 по 1975 год. На видео актриса показала детям как правильно есть насекомых.

"You want to share a spider?" - Angelina Jolie cooks bugs in Cambodia 🕷https://t.co/5mSi3VNErT pic.twitter.com/OZ12DjpyJD — BBC News (World) (@BBCWorld) 20 февраля 2017 г.

Джоли приехала в Камбоджу для работы в качестве режиссера над картиной "Сначала они убили моего отца".