Видео. Барнаульский таксист шокировал пассажиров обилием гаджетов в машине

Барнаульский таксист оборудовал салон своего автомобиля 13-ю дисплеями и планшетами. Шокированные пассажиры сняли видео из его салона и выложили на Pikabu и в YouTube.
Пользователь GansAlieN666v13 сообщает, что таксист управлял машиной, одновременно просматривал входящие заказы на десяти планшетах, поглядывал на устройстве, лежащем на приборной панели, "какие-то соревнования" и успевал отвечать на звонки.
"Доехали благополучно. Гай Юлий Цезарь рядом не валялся. Говорит, меньше "десятки" чистыми в день не зарабатывает. Холостого пробега ноль", — написал GansAlieN666v13 в посте.
"Пикабушник" сообщил, что насчитал в такси 13 экранов: 10 для такси, один для ТВ, навигатор и регистратор.
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