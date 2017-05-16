Видео. Барнаульский таксист шокировал пассажиров обилием гаджетов в машине

Пользователь GansAlieN666v13 сообщает, что таксист управлял машиной, одновременно просматривал входящие заказы на десяти планшетах, поглядывал на устройстве, лежащем на приборной панели, "какие-то соревнования" и успевал отвечать на звонки.

"Доехали благополучно. Гай Юлий Цезарь рядом не валялся. Говорит, меньше "десятки" чистыми в день не зарабатывает. Холостого пробега ноль", — написал GansAlieN666v13 в посте.

"Пикабушник" сообщил, что насчитал в такси 13 экранов: 10 для такси, один для ТВ, навигатор и регистратор.