Видео. Экстремал сиганул на батут с тысячей мышеловок

Британский видеоблогер Даниэль Грачи стал звездой YouTube, опубликовав ролик, на котором он прыгает на батут, где его ждет тысяча заряженных мышеловок.
На кадрах видно, как мужчина поднимается по стремянке и прыгает с нее в центр батута, на котором заранее разместили множество заряженных мышеловок. Напарник Грачи запечатлел прыжок в режиме замедленной съемки.
Необычный эксперимент прошел удачно — только одна мышеловка застряла у блогера в волосах. "У меня как будто небольшие укусы по всему телу, но это было совсем не больно", — рассказал он после прыжка.
Установка мышеловок на батуте заняла четыре часа, сам прыжок длился всего четыре секунды, пишет "Росбалт".
На данный момент ролик набрал более 11 млн просмотров.
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