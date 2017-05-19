Видео. Экстремал сиганул на батут с тысячей мышеловок

На кадрах видно, как мужчина поднимается по стремянке и прыгает с нее в центр батута, на котором заранее разместили множество заряженных мышеловок. Напарник Грачи запечатлел прыжок в режиме замедленной съемки.

Необычный эксперимент прошел удачно — только одна мышеловка застряла у блогера в волосах. "У меня как будто небольшие укусы по всему телу, но это было совсем не больно", — рассказал он после прыжка.

Установка мышеловок на батуте заняла четыре часа, сам прыжок длился всего четыре секунды, пишет "Росбалт".

На данный момент ролик набрал более 11 млн просмотров.