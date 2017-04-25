Видео и фотофакты. Алтайские экстремалы соревновались на бурном водопаде под Барнаулом

Алтайские спортсмены-водники провели соревнования "Лосиные игры 2017". Фото: предоставлено федерацией рафтинга Алтайского края. Алтайские спортсмены-водники провели соревнования "Лосиные игры 2017". Фото: предоставлено федерацией рафтинга Алтайского края. Алтайские спортсмены-водники провели соревнования "Лосиные игры 2017". Фото: предоставлено федерацией рафтинга Алтайского края. Алтайские спортсмены-водники провели соревнования "Лосиные игры 2017". Фото: предоставлено федерацией рафтинга Алтайского края. Алтайские спортсмены-водники провели соревнования "Лосиные игры 2017". Фото: предоставлено федерацией рафтинга Алтайского края. Алтайские спортсмены-водники провели соревнования "Лосиные игры 2017". Фото: предоставлено федерацией рафтинга Алтайского края. Алтайские спортсмены-водники провели соревнования "Лосиные игры 2017". Фото: предоставлено федерацией рафтинга Алтайского края. Алтайские спортсмены-водники провели соревнования "Лосиные игры 2017". Фото: предоставлено федерацией рафтинга Алтайского края. Алтайские спортсмены-водники провели соревнования "Лосиные игры 2017". Фото: предоставлено федерацией рафтинга Алтайского края. Алтайские спортсмены-водники провели соревнования "Лосиные игры 2017". Фото: предоставлено федерацией рафтинга Алтайского края. Алтайские спортсмены-водники провели соревнования "Лосиные игры 2017". Фото: предоставлено федерацией рафтинга Алтайского края. Алтайские спортсмены-водники провели соревнования "Лосиные игры 2017". Фото: предоставлено федерацией рафтинга Алтайского края. Алтайские спортсмены-водники провели соревнования "Лосиные игры 2017". Фото: предоставлено федерацией рафтинга Алтайского края. Алтайские спортсмены-водники провели соревнования "Лосиные игры 2017". Фото: предоставлено федерацией рафтинга Алтайского края. Алтайские спортсмены-водники провели соревнования "Лосиные игры 2017". Фото: предоставлено федерацией рафтинга Алтайского края. Алтайские спортсмены-водники провели соревнования "Лосиные игры 2017". Фото: предоставлено федерацией рафтинга Алтайского края. Алтайские спортсмены-водники провели соревнования "Лосиные игры 2017". Фото: предоставлено федерацией рафтинга Алтайского края. Алтайские спортсмены-водники провели соревнования "Лосиные игры 2017". Фото: предоставлено федерацией рафтинга Алтайского края. Алтайские спортсмены-водники провели соревнования "Лосиные игры 2017". Фото: предоставлено федерацией рафтинга Алтайского края. Алтайские спортсмены-водники провели соревнования "Лосиные игры 2017". Фото: предоставлено федерацией рафтинга Алтайского края. Алтайские спортсмены-водники провели соревнования "Лосиные игры 2017". Фото: предоставлено федерацией рафтинга Алтайского края. Алтайские спортсмены-водники провели соревнования "Лосиные игры 2017". Фото: предоставлено федерацией рафтинга Алтайского края. Алтайские спортсмены-водники провели соревнования "Лосиные игры 2017". Фото: предоставлено федерацией рафтинга Алтайского края. Алтайские спортсмены-водники провели соревнования "Лосиные игры 2017". Фото: предоставлено федерацией рафтинга Алтайского края. Алтайские спортсмены-водники провели соревнования "Лосиные игры 2017". Фото: предоставлено федерацией рафтинга Алтайского края. Алтайские спортсмены-водники провели соревнования "Лосиные игры 2017". Фото: предоставлено федерацией рафтинга Алтайского края. Алтайские спортсмены-водники провели соревнования "Лосиные игры 2017". Фото: предоставлено федерацией рафтинга Алтайского края. Алтайские спортсмены-водники провели соревнования "Лосиные игры 2017". Фото: предоставлено федерацией рафтинга Алтайского края. Алтайские спортсмены-водники провели соревнования "Лосиные игры 2017". Фото: предоставлено федерацией рафтинга Алтайского края. Алтайские спортсмены-водники провели соревнования "Лосиные игры 2017". Фото: предоставлено федерацией рафтинга Алтайского края. Алтайские спортсмены-водники провели соревнования "Лосиные игры 2017". Фото: предоставлено федерацией рафтинга Алтайского края. Алтайские спортсмены-водники провели соревнования "Лосиные игры 2017". Фото: предоставлено федерацией рафтинга Алтайского края. Алтайские спортсмены-водники провели соревнования "Лосиные игры 2017". Фото: предоставлено федерацией рафтинга Алтайского края. Алтайские спортсмены-водники провели соревнования "Лосиные игры 2017". Фото: предоставлено федерацией рафтинга Алтайского края. Алтайские спортсмены-водники провели соревнования "Лосиные игры 2017". Фото: предоставлено федерацией рафтинга Алтайского края. Алтайские спортсмены-водники провели соревнования "Лосиные игры 2017". Фото: предоставлено федерацией рафтинга Алтайского края. Алтайские спортсмены-водники провели соревнования "Лосиные игры 2017". Фото: предоставлено федерацией рафтинга Алтайского края. Алтайские спортсмены-водники провели соревнования "Лосиные игры 2017". Фото: предоставлено федерацией рафтинга Алтайского края. Алтайские спортсмены-водники провели соревнования "Лосиные игры 2017". Фото: предоставлено федерацией рафтинга Алтайского края. Алтайские спортсмены-водники провели соревнования "Лосиные игры 2017". Фото: предоставлено федерацией рафтинга Алтайского края. Алтайские спортсмены-водники провели соревнования "Лосиные игры 2017". Фото: предоставлено федерацией рафтинга Алтайского края. Алтайские спортсмены-водники провели соревнования "Лосиные игры 2017". Фото: предоставлено федерацией рафтинга Алтайского края. Алтайские спортсмены-водники провели соревнования "Лосиные игры 2017". Фото: предоставлено федерацией рафтинга Алтайского края. Алтайские спортсмены-водники провели соревнования "Лосиные игры 2017". Фото: предоставлено федерацией рафтинга Алтайского края. Алтайские спортсмены-водники провели соревнования "Лосиные игры 2017". Фото: предоставлено федерацией рафтинга Алтайского края. Алтайские спортсмены-водники провели соревнования "Лосиные игры 2017". Фото: предоставлено федерацией рафтинга Алтайского края. Алтайские спортсмены-водники провели соревнования "Лосиные игры 2017". Фото: предоставлено федерацией рафтинга Алтайского края. Алтайские спортсмены-водники провели соревнования "Лосиные игры 2017". Фото: предоставлено федерацией рафтинга Алтайского края. Алтайские спортсмены-водники провели соревнования "Лосиные игры 2017". Фото: предоставлено федерацией рафтинга Алтайского края. Алтайские спортсмены-водники провели соревнования "Лосиные игры 2017". Фото: предоставлено федерацией рафтинга Алтайского края. Алтайские спортсмены-водники провели соревнования "Лосиные игры 2017". Фото: предоставлено федерацией рафтинга Алтайского края. Алтайские спортсмены-водники провели соревнования "Лосиные игры 2017". Фото: предоставлено федерацией рафтинга Алтайского края.

Весной небольшая Лосиха разливается и становится бурной. В Первомайском районе на реке есть искусственный водопад, около которого и проводят "Лосиные игры".

На первом этапе соревновались каякеры и спортсмены на катамаранх. Здесь разыграли 36 комплектов наград. Сильнейшими каякерами соревнований стали спортсмены из Бийска. Барнаульским водникам досталась большая часть долю наград в классе катамаранов. Среди рафтеров в розыгрыше было 96 комплектов. Здесь соревновались 116 спортсменов. Приехали команды из Бийска, Барнаула, Тальменки, представители Новосибирска.

Туроператор "Актур" привез целую делегацию болельщиков и фанатов, которые после окончания стартов, взяли весла и открыли туристский сезон. Уровень воды высокий и "горная Лосиха" не давала расслабиться ни каякерам, ни рафтерам — несколько участников заплывали отдельно от своих лодок и организаторы проводили полноценные спасработы.

Большая вода позволила провести соревнования на основной протоке, где трасса "Слалома" из 11 ворот прямого и обратного хода заставила спортсменов изрядно потрудиться. Из 13 экипажей рафтов только одному в одной из попыток удалось пройти трассу без штрафов. Второй дисциплиной соревнований стал "параллельный спринт".

Русло реки, осложненное высоким уровнем воды, наличие искусственного водопада делает место проведения игр уникальным и позволяет моделировать трассы различной сложности, а наличие инфраструктуры на месте проведения соревнований, асфальтированной дороги и близость к краевому центру, еще более значимо демонстрируют потенциал "Лосиных Игр". Уровень воды высокий и "горная Лосиха" не давала расслабиться ни каякерам, ни рафтерам — несколько участников заплывали отдельно от своих лодок и организаторы проводили полноценные спасательные работы.

В женском зачете R-6 (шестиместный рафт) безоговорочным лидером стали команда "Касатки", представлявшие клуб "Скат" из Бийска. Второе место у девушек из команды "Турклуб АлтГУ".Третье место за командой "Скат" (Бийск) В мужском зачете в классе судов спортивных R-6 и R4 победила команда "Турклуб АлтГУ", второе место у спортивно-туристского клуба "Скат", "Актур" на третьем мест.

Андрей Дудник,

главный судья "Лосиных игр 2017":

Соревнования позволили встретиться спортсменамтрех поколений туристов-водников: от мастеров спорта до тех, кто делает первые шаги и дало старт туристско-спортивному сезону на бурной воде в этом году. Теперь спортсмены ждут продолжения весенних стартов и выступления в рамках праздника "Цветение Маральника" на Бирюзовой Катуни, реках Сема и Чуя, где пройдут фестивали на бурной воде в конце апреля – начале мая 2017-го.

Справка

Организаторами "Лосиных игр 2017" выступили ФГБУ "Управление "Алтаймелиоводхоз", КГБУ "Туристский центр Алтайского края", Федерация рафтинга Алтайского края и туристский клуб Алтайского Государственного Университета, администрация Первомайского района.

Помощь в организации "Лосиных игр 2017" оказали компании партнеры мероприятия: центр мебельного дизайна "АСМ", компании "Автомеханика", "Авантел", "Арника", "Трофей", "Престиж", "Актив", "Пятая категория", "Алтайские приключения", "Барнаульский Пивоваренный Завод".

В 2017 году соревнования были посвящены памяти Юрия Либрехта, одного из лидеров развития видов спорта на бурной воде в Алтайском крае, трагически погибшего на реке Кора в Казахстане в 2013 году, который предложил использовать гидротехнические сооружения на реке Лосиха для проведения соревнований и был их создателем.