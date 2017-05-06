Видео и фотофакты. Из-за пожара на полях сильно задымило трассу М52

Вечером 5 мая на трассе М52 (Р256) "Чуйский тракт" между Бердском и Искитимом горели поля. Из-за этого пожара трасса была сильно задымлена, очевидцы в группе Barnaul22 сообщают, что видимость на дороге на этом участке федеральной трассы близка к нулевой.

Возле трассы М52 в Новосибирской области горели поля. 5 мая 2017 года. Фото: Семен Саныч vk.com/barneos22. Возле трассы М52 в Новосибирской области горели поля. 5 мая 2017 года. Фото: Семен Саныч vk.com/barneos22. Возле трассы М52 в Новосибирской области горели поля. 5 мая 2017 года. Фото: Семен Саныч vk.com/barneos22. В сообществе АСТ-54 уточняют, что горела также свалка.