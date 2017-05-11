Видео и фотофакты. Как Путин забил семь шайб команде Плющенко

Владимир Путин сыграл в гала-матче Ночной хоккейной лиги. Сочи, 10 мая 2017 года. Фото: kremlin.ru. Владимир Путин сыграл в гала-матче Ночной хоккейной лиги. Сочи, 10 мая 2017 года. Фото: kremlin.ru. Владимир Путин сыграл в гала-матче Ночной хоккейной лиги. Сочи, 10 мая 2017 года. Фото: kremlin.ru. Владимир Путин сыграл в гала-матче Ночной хоккейной лиги. Сочи, 10 мая 2017 года. Фото: kremlin.ru. Владимир Путин сыграл в гала-матче Ночной хоккейной лиги. Сочи, 10 мая 2017 года. Фото: kremlin.ru. Владимир Путин сыграл в гала-матче Ночной хоккейной лиги. Сочи, 10 мая 2017 года. Фото: kremlin.ru. Владимир Путин сыграл в гала-матче Ночной хоккейной лиги. Сочи, 10 мая 2017 года. Фото: kremlin.ru. Владимир Путин сыграл в гала-матче Ночной хоккейной лиги. Сочи, 10 мая 2017 года. Фото: kremlin.ru. Владимир Путин сыграл в гала-матче Ночной хоккейной лиги. Сочи, 10 мая 2017 года. Фото: kremlin.ru. Владимир Путин сыграл в гала-матче Ночной хоккейной лиги. Сочи, 10 мая 2017 года. Фото: kremlin.ru. Владимир Путин сыграл в гала-матче Ночной хоккейной лиги. Сочи, 10 мая 2017 года. Фото: kremlin.ru. Владимир Путин сыграл в гала-матче Ночной хоккейной лиги. Сочи, 10 мая 2017 года. Фото: kremlin.ru. Владимир Путин сыграл в гала-матче Ночной хоккейной лиги. Сочи, 10 мая 2017 года. Фото: kremlin.ru. Владимир Путин сыграл в гала-матче Ночной хоккейной лиги. Сочи, 10 мая 2017 года. Фото: kremlin.ru. Владимир Путин сыграл в гала-матче Ночной хоккейной лиги. Сочи, 10 мая 2017 года. Фото: kremlin.ru. Владимир Путин сыграл в гала-матче Ночной хоккейной лиги. Сочи, 10 мая 2017 года. Фото: kremlin.ru. Владимир Путин сыграл в гала-матче Ночной хоккейной лиги. Сочи, 10 мая 2017 года. Фото: kremlin.ru.

Глава государства, выступавший под номером 11, забросил одну шайбу в первом периоде и по три в двух последующих.

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко, игравший за "Сборную", после игры сделал селфи с президентом и выложил снимок в Instagram, сопроводив его следующей записью:

Мы сегодня проиграли в Гала-Матче (НХЛ)! "Легенды Хоккея "против" Сборной НХЛ )! Впервые проигрывать было совсем не обидно! Так как выиграла команда нашего Президента! Владимир Владимирович забросил виртуозно 6 шайб! Воистину Великий Президент! Самый спортивный Президент Мира!

Плющенко указывает шесть президентских шайб, но информагентства уточняют, что их было семь.

В команде Путина играли министр обороны Сергей Шойгу, олимпийские чемпионы Вячеслав Фетисов, Валерий Каменский, Павел Буре, Алексей Касатонов. Ворота защищал губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Против путинских "Легенд" выступили губернатор Московской области Андрей Воробьев, бизнесмены Геннадий Тимченко, Аркадий, Борис и Роман Ротенберги, Владимир Потанин, народный артист России Игорь Бутман, футболист Александр Мостовой и фигурист Евгений Плющенко.

Владимир Путин выходит за команду "Легенд хоккея" уже в третий раз. В свой день рождения в 2016 году он также забил семь шайб, пишет Eg.ru.