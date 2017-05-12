Видео и фотофакты. На Алтае пройдет кастинг на съемки фильма с участием Дмитрия Марьянова

Жители Алтайского края смогут принять участие в съемках пятой серии киносаги "Нити Шамбалы" Легенды Великого Алтая", в которой играет знаменитый российский актер Дмитрий Марьянов. Кастинги, на которых отберут трех счастливчиков, пройдут 15 и 16 мая в Бийске в кинотеатре "Планета Кино" (ТРЦ "Ривьера").
В эти же дни бийчане смогут увидеть в этом кинотеатре премьерные показы фильма "Легенда об Богатыре Сарткапае" — это вторая серия саги. Начало сеансов в 18.10 в "Синем" зале. Справки по телефону +79538758739.
Визит Марьянова в Горный
А накануне на Алтае побывал сам Дмитрий Марьянов, который с 4 по 6 мая принял участие в премьерном показе "Легенды" на базу "Эдем" в Артыбаше. А с 6 по 9 мая звезда отечественного кинематографа вместе с сотрудниками некоммерческой организации "Лидер фильм", что снимает на Алтае сказочную сагу "Нити Шамбалы", провели мастер-классы и показали серию про Сарткапая на турбазе "Манжерок".
Кто снимает "Нити Шамбалы" на Алтае
Напомним, что вторая сага "Нитей Шамбалы" посвящена истории об алтайском богатыре Сартакпае. Съемки этого фильма прошли осенью 2015 года на Телецком озере. Эта серия рассказывает о борьбе добра и зла и открывает тайны "сокрытые благословенной земле великого Алтая". Создатели фильма заставляют зрителей сопереживать группе детей, в чьих руках окажется ключи от спасения мира. В этой серии рассказывается, что инопланетные цивилизации, посещающие нашу планету издревле, тоже готовы к спасению мира на Земле.
Куратором серии и исполнителем главной роли выступила звезда Российского кино Ольга Кабо и известный шаман Артем Игнатенко.
Кинопроектом "Лидер фильм" руководит режиссёр Евгений Юматов-Рюнор. Три года назад он познакомился с председателем алтайской общественной организации "Союз национальных культур" Артемом Игнатенко, и они решили вместе снимать на Алтае традиционные детские фильмы — такие, какими они были в советское время.
Ключевой проект этой кинокоманды — сериал "Нити Шамбалы. Легенды Великого Алтая". В нём снимаются совершенно обычные школьники, непрофессиональные актеры, иногда вместе с приглашенными звездами.
Сюжет сказочной киносаги основан на древних легендах и археологических открытиях, рассказах ученых и шаманов. На сегодняшний день выпущено четыре серии.
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