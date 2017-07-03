На Алтае выступили официальные двойники The Beatles

Группа The BeatLove. Виталий Савельев (Ринго Старр), Сергей Родыгин (Джон Леннон), Антон Ефремов (Пол Маккартни), Александр Варлей (Джордж Харрисон). Фото: Евгения Родочинская. Музыкальный фестиваль Because of the Beatles. Фото: Евгения Родочинская. Музыкальный фестиваль Because of the Beatles. Фото: Евгения Родочинская. Музыкальный фестиваль Because of the Beatles. Фото: Евгения Родочинская. "Двойники" The Beatles — московская группа The BeatLove. Фото: Евгения Родочинская. Музыкальный фестиваль Because of the Beatles. Фото: Евгения Родочинская. Музыкальный фестиваль Because of the Beatles. Фото: Евгения Родочинская. Музыкальный фестиваль Because of the Beatles. Фото: Евгения Родочинская. Музыкальный фестиваль Because of the Beatles. Фото: Евгения Родочинская. Музыкальный фестиваль Because of the Beatles. Фото: Евгения Родочинская. Музыкальный фестиваль Because of the Beatles. Фото: Евгения Родочинская. Музыкальный фестиваль Because of the Beatles. Фото: Евгения Родочинская. Музыкальный фестиваль Because of the Beatles. Фото: Евгения Родочинская. Музыкальный фестиваль Because of the Beatles. Фото: Евгения Родочинская. Музыкальный фестиваль Because of the Beatles. Фото: Евгения Родочинская. Музыкальный фестиваль Because of the Beatles. Фото: Евгения Родочинская. Музыкальный фестиваль Because of the Beatles. Фото: Евгения Родочинская. Музыкальный фестиваль Because of the Beatles. Фото: Евгения Родочинская. Музыкальный фестиваль Because of the Beatles. Фото: Евгения Родочинская. Музыкальный фестиваль Because of the Beatles. Фото: Евгения Родочинская. Музыкальный фестиваль Because of the Beatles. Фото: Евгения Родочинская. Музыкальный фестиваль Because of the Beatles. Фото: Евгения Родочинская. Музыкальный фестиваль Because of the Beatles. Фото: Евгения Родочинская. Музыкальный фестиваль Because of the Beatles. Фото: Евгения Родочинская. Музыкальный фестиваль Because of the Beatles. Фото: Евгения Родочинская. Музыкальный фестиваль Because of the Beatles. Фото: Евгения Родочинская. Музыкальный фестиваль Because of the Beatles. Фото: Евгения Родочинская. Музыкальный фестиваль Because of the Beatles. Фото: Евгения Родочинская. Музыкальный фестиваль Because of the Beatles. Фото: Евгения Родочинская. Музыкальный фестиваль Because of the Beatles. Фото: Евгения Родочинская. Музыкальный фестиваль Because of the Beatles. Фото: Евгения Родочинская. "Двойники" The Beatles — московская группа The BeatLove. Фото: Евгения Родочинская. Музыкальный фестиваль Because of the Beatles. Фото: Евгения Родочинская. Музыкальный фестиваль Because of the Beatles. Фото: Евгения Родочинская. "Двойники" The Beatles — московская группа The BeatLove. Фото: Евгения Родочинская. "Двойники" The Beatles — московская группа The BeatLove. Фото: Евгения Родочинская. Музыкальный фестиваль Because of the Beatles. Фото: Евгения Родочинская. "Двойники" The Beatles — московская группа The BeatLove. Фото: Евгения Родочинская. "Двойники" The Beatles — московская группа The BeatLove. Фото: Евгения Родочинская. "Двойники" The Beatles — московская группа The BeatLove. Фото: Евгения Родочинская. "Двойники" The Beatles — московская группа The BeatLove. Фото: Евгения Родочинская. Музыкальный фестиваль Because of the Beatles. Фото: Евгения Родочинская. "Двойники" The Beatles — московская группа The BeatLove. Фото: Евгения Родочинская. "Двойники" The Beatles — московская группа The BeatLove. Фото: Евгения Родочинская. "Двойники" The Beatles — московская группа The BeatLove. Фото: Евгения Родочинская. "Двойники" The Beatles — московская группа The BeatLove. Фото: Евгения Родочинская. "Двойники" The Beatles — московская группа The BeatLove. Фото: Евгения Родочинская. "Двойники" The Beatles — московская группа The BeatLove. Фото: Евгения Родочинская. Музыкальный фестиваль Because of the Beatles. Фото: Евгения Родочинская. "Двойники" The Beatles — московская группа The BeatLove. Фото: Евгения Родочинская. "Двойники" The Beatles — московская группа The BeatLove. Фото: Евгения Родочинская. Музыкальный фестиваль Because of the Beatles. Фото: Евгения Родочинская. Музыкальный фестиваль Because of the Beatles. Фото: Евгения Родочинская. "Двойники" The Beatles — московская группа The BeatLove. Фото: Евгения Родочинская.

Несколько часов перед гостями фестиваля выступали пять музыкальных коллективов — "Ракета" и "ШтрихКот" из Новосибирска, Palm Beach 04 из Горно-Алтайска, Redrollers и "Мы" из Барнаула. По словам одного из организаторов фестиваля Сергея Орехова, на фестивале звучат не только композиции The Beatles, но и те песни, на которых "выросли" и кому подражали известные музыканты.

Сергей Орехов,

директор фестиваля:

Вообще мы даже Полу (Маккартни. - прим. ред.) написали, поздравили с юбилеем и пригласили на Алтай. Если эта тема его заинтересует, то он ответит. Но пока ничего не получили.

В этом году на четвертом музыкальном фестивале собрались туристы и настоящие битломаны. Фанатов можно было увидеть в очереди за футболками и другими атрибутами с изображением The Beatles.

Группа The BeatLove появилась эффектно: они подъехали к сцене на белом автомобиле. С гитарами в руках артисты пробежали через толпу зрителей.

В течение всего концерта артисты пели и шутили на английском языке. Публика значительно оживилась после выхода The BeatLove. Фанаты подпевали и танцевали перед сценой, делали селфи на фоне выступающих.

Кто такие "двойники" The Beatles

Группе The BeatLove в этом году исполнилось три года. В ней играют и поют Виталий Савельев (Ринго Старр), Сергей Родыгин (Джон Леннон), Антон Ефремов (Пол Маккартни), а также Александр Варлей (Джордж Харрисон) — сын известной актрисы Натальи Варлей.

Музыканты в интервью журналистам признались, что стараются не только полностью подражать The Beatles, но и привносят в исполнение что-то свое.

По словам участников The BeatLove, в первое время было сложно удержать музыкантов: концертов тогда было мало, заработать было сложно, поэтому люди разбегались. Однако сейчас все иначе. Коллектив объехал с концертами практически всю страну и даже выступал в Ливерпуле — на родине The Beatles.

Сергей Родыгин (Джон Леннон):

С концертами мы проехали от Ливерпуля до Дальнего Востока. Были в Англии, Париже и Казахстане. Скоро будет фестиваль в Калининграде. На концерте в Ливерпуле публика принимала нас невероятно — был аншлаг, все буквально стояли на ушах.

Антон Ефремов (Пол Маккартни):

Эта музыка всегда будет актуальна и будет жить вечно. На наши концерты приходят люди разных возрастов. На одном из них был даже полуторагодовалый паренек, который прыгал и танцевал под наши песни.

Справка

Музыкальный фестиваль Because of the Beatles впервые провели в 2014 году, когда на "Бирюзовой Катуни" установили первый в мире мраморный памятник Джону Леннону. Здесь также находятся знаменитые очки музыканта размером 1,5 на 3,5 метра с автографом.