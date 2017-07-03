На Алтае выступили официальные двойники The Beatles

Группа The BeatLove. Виталий Савельев (Ринго Старр), Сергей Родыгин (Джон Леннон), Антон Ефремов (Пол Маккартни), Александр Варлей (Джордж Харрисон). Фото: Евгения Родочинская.
Музыкальный фестиваль Because of the Beatles. Фото: Евгения Родочинская.
Музыкальный фестиваль Because of the Beatles. Фото: Евгения Родочинская.
Музыкальный фестиваль Because of the Beatles. Фото: Евгения Родочинская.
"Двойники" The Beatles — московская группа The BeatLove. Фото: Евгения Родочинская.
Музыкальный фестиваль Because of the Beatles. Фото: Евгения Родочинская.
Музыкальный фестиваль Because of the Beatles. Фото: Евгения Родочинская.
Музыкальный фестиваль Because of the Beatles. Фото: Евгения Родочинская.
Музыкальный фестиваль Because of the Beatles. Фото: Евгения Родочинская.
Музыкальный фестиваль Because of the Beatles. Фото: Евгения Родочинская.
Музыкальный фестиваль Because of the Beatles. Фото: Евгения Родочинская.
Музыкальный фестиваль Because of the Beatles. Фото: Евгения Родочинская.
Музыкальный фестиваль Because of the Beatles. Фото: Евгения Родочинская.
Музыкальный фестиваль Because of the Beatles. Фото: Евгения Родочинская.
Музыкальный фестиваль Because of the Beatles. Фото: Евгения Родочинская.
Музыкальный фестиваль Because of the Beatles. Фото: Евгения Родочинская.
Музыкальный фестиваль Because of the Beatles. Фото: Евгения Родочинская.
Музыкальный фестиваль Because of the Beatles. Фото: Евгения Родочинская.
Музыкальный фестиваль Because of the Beatles. Фото: Евгения Родочинская.
Музыкальный фестиваль Because of the Beatles. Фото: Евгения Родочинская.
Музыкальный фестиваль Because of the Beatles. Фото: Евгения Родочинская.
Музыкальный фестиваль Because of the Beatles. Фото: Евгения Родочинская.
Музыкальный фестиваль Because of the Beatles. Фото: Евгения Родочинская.
Музыкальный фестиваль Because of the Beatles. Фото: Евгения Родочинская.
Музыкальный фестиваль Because of the Beatles. Фото: Евгения Родочинская.
Музыкальный фестиваль Because of the Beatles. Фото: Евгения Родочинская.
Музыкальный фестиваль Because of the Beatles. Фото: Евгения Родочинская.
Музыкальный фестиваль Because of the Beatles. Фото: Евгения Родочинская.
Музыкальный фестиваль Because of the Beatles. Фото: Евгения Родочинская.
Музыкальный фестиваль Because of the Beatles. Фото: Евгения Родочинская.
Музыкальный фестиваль Because of the Beatles. Фото: Евгения Родочинская.
"Двойники" The Beatles — московская группа The BeatLove. Фото: Евгения Родочинская.
Музыкальный фестиваль Because of the Beatles. Фото: Евгения Родочинская.
Музыкальный фестиваль Because of the Beatles. Фото: Евгения Родочинская.
"Двойники" The Beatles — московская группа The BeatLove. Фото: Евгения Родочинская.
"Двойники" The Beatles — московская группа The BeatLove. Фото: Евгения Родочинская.
Музыкальный фестиваль Because of the Beatles. Фото: Евгения Родочинская.
"Двойники" The Beatles — московская группа The BeatLove. Фото: Евгения Родочинская.
"Двойники" The Beatles — московская группа The BeatLove. Фото: Евгения Родочинская.
"Двойники" The Beatles — московская группа The BeatLove. Фото: Евгения Родочинская.
"Двойники" The Beatles — московская группа The BeatLove. Фото: Евгения Родочинская.
Музыкальный фестиваль Because of the Beatles. Фото: Евгения Родочинская.
"Двойники" The Beatles — московская группа The BeatLove. Фото: Евгения Родочинская.
"Двойники" The Beatles — московская группа The BeatLove. Фото: Евгения Родочинская.
"Двойники" The Beatles — московская группа The BeatLove. Фото: Евгения Родочинская.
"Двойники" The Beatles — московская группа The BeatLove. Фото: Евгения Родочинская.
"Двойники" The Beatles — московская группа The BeatLove. Фото: Евгения Родочинская.
"Двойники" The Beatles — московская группа The BeatLove. Фото: Евгения Родочинская.
Музыкальный фестиваль Because of the Beatles. Фото: Евгения Родочинская.
"Двойники" The Beatles — московская группа The BeatLove. Фото: Евгения Родочинская.
"Двойники" The Beatles — московская группа The BeatLove. Фото: Евгения Родочинская.
Музыкальный фестиваль Because of the Beatles. Фото: Евгения Родочинская.
Музыкальный фестиваль Because of the Beatles. Фото: Евгения Родочинская.
"Двойники" The Beatles — московская группа The BeatLove. Фото: Евгения Родочинская.
Несколько часов перед гостями фестиваля выступали пять музыкальных коллективов — "Ракета" и "ШтрихКот" из Новосибирска, Palm Beach 04 из Горно-Алтайска, Redrollers и "Мы" из Барнаула. По словам одного из организаторов фестиваля Сергея Орехова, на фестивале звучат не только композиции The Beatles, но и те песни, на которых "выросли" и кому подражали известные музыканты.
Музыкальный фестиваль Because of the Beatles.
Сергей Орехов,
директор фестиваля:
Вообще мы даже Полу (Маккартни. - прим. ред.) написали, поздравили с юбилеем и пригласили на Алтай. Если эта тема его заинтересует, то он ответит. Но пока ничего не получили.
Музыкальный фестиваль Because of the Beatles.
В этом году на четвертом музыкальном фестивале собрались туристы и настоящие битломаны. Фанатов можно было увидеть в очереди за футболками и другими атрибутами с изображением The Beatles.
Музыкальный фестиваль Because of the Beatles.
Группа The BeatLove появилась эффектно: они подъехали к сцене на белом автомобиле. С гитарами в руках артисты пробежали через толпу зрителей.
"Двойники" The Beatles — московская группа The BeatLove.
В течение всего концерта артисты пели и шутили на английском языке. Публика значительно оживилась после выхода The BeatLove. Фанаты подпевали и танцевали перед сценой, делали селфи на фоне выступающих.
Кто такие "двойники" The Beatles
"Двойники" The Beatles — московская группа The BeatLove.
Группе The BeatLove в этом году исполнилось три года. В ней играют и поют Виталий Савельев (Ринго Старр), Сергей Родыгин (Джон Леннон), Антон Ефремов (Пол Маккартни), а также Александр Варлей (Джордж Харрисон) — сын известной актрисы Натальи Варлей.
Музыканты в интервью журналистам признались, что стараются не только полностью подражать The Beatles, но и привносят в исполнение что-то свое.
По словам участников The BeatLove, в первое время было сложно удержать музыкантов: концертов тогда было мало, заработать было сложно, поэтому люди разбегались. Однако сейчас все иначе. Коллектив объехал с концертами практически всю страну и даже выступал в Ливерпуле — на родине The Beatles.
Сергей Родыгин (Джон Леннон):
С концертами мы проехали от Ливерпуля до Дальнего Востока. Были в Англии, Париже и Казахстане. Скоро будет фестиваль в Калининграде. На концерте в Ливерпуле публика принимала нас невероятно — был аншлаг, все буквально стояли на ушах.
"Двойники" The Beatles — московская группа The BeatLove.
Антон Ефремов (Пол Маккартни):
Эта музыка всегда будет актуальна и будет жить вечно. На наши концерты приходят люди разных возрастов. На одном из них был даже полуторагодовалый паренек, который прыгал и танцевал под наши песни.
Справка
Музыкальный фестиваль Because of the Beatles впервые провели в 2014 году, когда на "Бирюзовой Катуни" установили первый в мире мраморный памятник Джону Леннону. Здесь также находятся знаменитые очки музыканта размером 1,5 на 3,5 метра с автографом.
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