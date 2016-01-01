Видео и фотофакты. В Барнауле открывается новый развлекательный комплекс с кинотеатром

В Барнауле открываются новый развлекательный комплекс "Формула развлечений" и кинотеатр "Formula" в ТРЦ "Праздничный". Altapress.ru узнал, как будет выглядеть комплекс изнутри.
Развлекательный комплекс находится на третьем этаже ТРЦ и состоит из трех тематических зон: боулинга, детской зоны и кинотеатра с самым современным в городе оборудованием. Внутреннее оформление комплекса выполнено в стиле "Формулы-1".
Для взрослых там также найдется развлечение — кибераттракционы. В фойе гостей будут встречать интеллектуальный робот и трансформер Бамблби.
Три кинозала, общей вместимостью 500 человек, оборудованы серебряными парящими экранами с пассивной системой 3D и самой современной системой звука. Серебряные экраны позволяют поглощать лишний свет вокруг изображения и повышать четкость без дрожания картинки при движении. Самый большой кинозал оборудован системой 3D звука Dolby Atmos.
В отличие от других звуковых систем, в Dolby Atmos каналы звука расположены не только на стенах и за экраном, но и на потолке. За экраном находится пять звуковых каналов, вместо обычных трех. Система позволяет перемещать звуковые эффекты по всему залу, создавая захватывающе реалистичную и увлекательную звуковую атмосферу. В двух других залах помимо басов за экраном добавлены сабвуферы под зрительскими местами, для более качественного ощущения низкочастотных составляющих.
Кинотеатров с таким оборудованием в Сибири всего пять.
Помимо игровых автоматов в развлекательной зоне установлены автоматы по выдаче попкорна, на случай если в баре будет длинная очередь. В скором времени установят такой же аппарат с напитками.
22 декабря в комплексе провели экскурсии для всех желающих. Посетители могли поиграть в автоматы, поесть бесплатной пиццы и проверить возможности кинотеатра в тестовом режиме.
Официальное открытие запланировано на 23 декабря.
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