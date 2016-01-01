Видео и фотофакты. В новом барнаульском "Ашане" под тяжестью снега рухнула крыша

Обрушение крыши в ТРЦ Galaxy. Фото: Дмитрий Борисов в vk.com/barneos22. Обрушение крыши в ТРЦ Galaxy. Фото: Дмитрий Борисов в vk.com/barneos22. В ТРЦ Galaxy рушнула крыша. Фото: Alexander Botchenko в vk.com/barneos22.

В ведомстве сообщили, что информация об инциденте поступила диспетчеру в 21.50. Площадь повреждения составила 50 м. кв. На место ЧП прибыли силы и средства РСЧС в количестве 43 человек и 12 единиц техники, от МЧС России — 26 человек личного состава и 7 единиц техники.

Пострадавших в ходе инцидента нет. Ведутся разбирательства.

Между тем, горожане отнеслись к произошедшему, как к данности:

Антон Великолепный:

"Причем здесь монтажники и прорабы? Вина лежит на проектировщиках и главных инженерах. Тупо не рассчитали снеговые нагрузки. Делала проект Москва, они тонкого снега не видели никогда".

Наталья Ломакина:

"Не знаю, относится к этому или нет, но периодически замечала в этом "Ашане", вывески с названиями отделов качались как при землетрясении,может это конечно вентиляция,вытяжки и т. д. .. но в других магазинах такого не замечала".

Дмитрий Кононенко:

"Потому что быстро строили, вот и рухнула крыша. Я работаю в "Ашане" охранником".

Александр Ботченко:

"Народ с полными тележками встал на кассу рассчитываться... Не думая, вдруг продолжится... У части народа просто инстинкт самосохранения отсутствует, стояли кто на кассе, кто очередь на кассу ждал. Жесть".

Напомним

Здание торгового центра построили очень быстро. Коробка общей площадью 154 тысячи квадратных метров выросла всего за год. Сейчас молл уже полностью собран. Первую очередь ввели в эксплуатацию 17 ноября, а вот остальные площади, где будут представлены торговая галерея и развлекательная составляющая Galaxy, обещают достроить в первом полугодии 2017 года.