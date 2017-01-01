Видео. Как запускали грандиозные фейерверки в крупных городах мира

Раньше всего Новый год на Земле наступил на необитаемом коралловом атолле Каролайн, принадлежащем Республике Кирибати. А первыми на планете этот праздник встретили на острове Рождества в центральной части Тихого океана, а также в островном государстве Самоа — в 13.00 по московскому времени, пишет "Росбалт".

Самым масштабным зрелищем первых часов 2017-го года стало световое представление в австралийском Сиднее. Посмотреть на грандиозное световое шоу в гавани приезжают ежегодно около полутора миллионов человек.

А вот какой был салют в Москве:

Дубай:

Лондон:

Париж:

По данным BBC, Новый год встретили не только фейерверками, но и усиленными мерами безопасности из-за опасности терактов, к которым "одиноких волков" накануне призывало "Исламское государство" (ИГ, запрещено в России).