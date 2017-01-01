Видео. Как запускали грандиозные фейерверки в крупных городах мира

Новый год крупные города мира традиционно встретили грандиозными фейерверками, за которыми на улицах наблюдали сотни тысяч людей.
Раньше всего Новый год на Земле наступил на необитаемом коралловом атолле Каролайн, принадлежащем Республике Кирибати. А первыми на планете этот праздник встретили на острове Рождества в центральной части Тихого океана, а также в островном государстве Самоа — в 13.00 по московскому времени, пишет "Росбалт".
Самым масштабным зрелищем первых часов 2017-го года стало световое представление в австралийском Сиднее. Посмотреть на грандиозное световое шоу в гавани приезжают ежегодно около полутора миллионов человек.
А вот какой был салют в Москве:
Дубай:
Лондон:
Париж:
По данным BBC, Новый год встретили не только фейерверками, но и усиленными мерами безопасности из-за опасности терактов, к которым "одиноких волков" накануне призывало "Исламское государство" (ИГ, запрещено в России).
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