Видео. На острове Лесбос во время землетрясения рушились здания

В Эгейском море у западного побережья Турции и греческого острова Лесбос произошло землетрясение магнитудой 6,3.
Были разрушены десятки зданий.
Погибла 60-летняя женщина, на которую обрушилась крыша дома, около 10 человек получили травмы различной степени тяжести. Подземные толчки ощущались в Турции.
Эпицентр землетрясения находился в море, в 84 км к северо-западу от турецкого города Измир. Особенно пострадал город Пломари на юге острова.
Также пострадало поселение Вриса, расположенное на юге острова Лесбос. Появилась информация о том, что спасателям удалось вытащить из-под завалов пожилую пару. Как сообщают местные власти, другой информации о пропавших без вести или погибших не поступало, пишет informing.ru.
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