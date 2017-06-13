Видео. На острове Лесбос во время землетрясения рушились здания

Были разрушены десятки зданий.

Погибла 60-летняя женщина, на которую обрушилась крыша дома, около 10 человек получили травмы различной степени тяжести. Подземные толчки ощущались в Турции.

Эпицентр землетрясения находился в море, в 84 км к северо-западу от турецкого города Измир. Особенно пострадал город Пломари на юге острова.

Также пострадало поселение Вриса, расположенное на юге острова Лесбос. Появилась информация о том, что спасателям удалось вытащить из-под завалов пожилую пару. Как сообщают местные власти, другой информации о пропавших без вести или погибших не поступало, пишет informing.ru.