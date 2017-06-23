Видео. Огромный орел утащил улов у рыбака

По словам Филлипса, он увидел в небе огромную птицу и достал фотоаппарат, чтобы ее снять. Однако орел внезапно начал быстро приближаться к его лодке.

Рыбаку удалось быстро переключить аппарат на режим видеосъемки, и в кадр попал момент, как огромная птица подлетает к лодке, хватает лежавший там кусок рыбы, а затем взмывает в небо, пишет "Росбалт".