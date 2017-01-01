Видео. Отец доказал дочери, что Санта-Клаус существует

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Сегодня, 11:01.
Жизнь

Поляк Михал Могила выложил на YouTube видео, которое он снял для своей шестилетней дочери.

Забег Дедов Морозов-2016.
Забег Дедов Морозов-2016. Фото: Адрей Дреер.

Девочка начала сомневаться, что Санта-Клаус действительно существует, и отец решил вернуть ребенку веру в праздник. Чтобы перехитрить дочь, он использовал компьютерные спецэффекты.

"Я решил убедить ее, что старик с бородой реален. Вместе с дочкой мы решили навести камеру на елку, чтобы заснять момент визита Санты. Как только она увидела подарки, она потребовала показать и запись", — написал Михал в комментарии к видеозаписи, пишет "Росбалт".

Видео набрало более 500 тыс. просмотров.

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