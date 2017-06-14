Видео. Первый и пока единственный ролик с реальной схваткой Брюса Ли появился в сети

В этой записи мастер сражается со своим учеником Тедом Вонгом. Бой проходил по правилам смешанных боевых искусств (ММА) . В этой схватке по условиям оба бойца должны были выступать в полном защитном снаряжении и перчатках.

Справка

Брюс Ли (1940-1973) — актер, известный благодаря использованию элементов китайских боевых искусств в своих лентах. В его фильмографии такие картины, как "Кулак ярости", "Путь дракона" и "Игра смерти".