Видео. Первый и пока единственный ролик с реальной схваткой Брюса Ли появился в сети

Опубликовано единственное на сегодняшний момент видео с реальным, а не киношным поединком Брюса Ли.
В этой записи мастер сражается со своим учеником Тедом Вонгом. Бой проходил по правилам смешанных боевых искусств (ММА) . В этой схватке по условиям оба бойца должны были выступать в полном защитном снаряжении и перчатках.
Справка
Брюс Ли (1940-1973) — актер, известный благодаря использованию элементов китайских боевых искусств в своих лентах. В его фильмографии такие картины, как "Кулак ярости", "Путь дракона" и "Игра смерти".
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