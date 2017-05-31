Видео. Путин получил перелом ключицы после подножки священника

О турнире 1992 года, в ходе которого пострадал будущий российский лидер, напомнил финским журналистам бывший мэр города Турку Юхани Леппя.

В том матче Путин, тогда еще заместитель мэра Санкт-Петербурга, играл в нападении, так как "он всегда любил забивать голы", пишут "Дни.ру". Чиновник вспомнил, что матч был очень агрессивным, так как обе команды были настроены на победу. В какой-то момент будущий президент РФ столкнулся со священнослужителем. "Викстрем, видимо, случайно подставил подножку Путину, тот упал и, как выяснилось позже, сломал себе ключицу", — рассказал Юхани Леппя, добавив, что на следующий день Путин жаловался на сильную боль в плече, но к финским врачам обращаться за помощью не стал.

Слова финского мэра в 2014 году подтвердил и сам Путин. На заседании набсовета оргкомитета ЧМ-2018, на которым речь шла о том, что недопустимо играть на настоящем поле, а тренироваться на искусственном, президент РФ Владимир Путин признался, что на собственном опыте почувствовал разницу покрытий футбольного поля. По словам российского лидера, он сломал ключицу, играя на искусственном поле. Президент уточнил, что перелом был серьезный, хотя он всю жизнь занимался дзюдо без серьезных травм, пишет ura.ru.