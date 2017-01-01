Видео. Российские бомбардировщики нанесли авиаудары по террористам

Минобороны России распространило видео как ракетоносцы Ту-95МС наносят авиаудары по позициям боевиков в районе сирийской Ракки. Кадры опубликовал телеканал RT.
Как рассказали в ведомстве, российские стратегические бомбардировщики вылетели с территории России, совершили перелёт через Иран и Ирак и нанесли удар крылатыми ракетами Х-101 по объектам террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в России).
В Минобороны подчеркивают, что все назначенные цели удалось поразить. Это базовые лагеря и центры подготовки боевиков, а также пункт управления одного из крупных отрядов ИГ.
Сообщается, что бомбардировщиков прикрывали российские истребители Су-30СМ и Су-35С, базирующиеся на аэродроме Хмеймим. После успешного выполнения боевой задачи все российские самолёты вернулись на аэродромы базирования, пишет сайт телеканала.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.