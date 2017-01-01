Видео. Российские бомбардировщики нанесли авиаудары по террористам

Как рассказали в ведомстве, российские стратегические бомбардировщики вылетели с территории России, совершили перелёт через Иран и Ирак и нанесли удар крылатыми ракетами Х-101 по объектам террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в России).

В Минобороны подчеркивают, что все назначенные цели удалось поразить. Это базовые лагеря и центры подготовки боевиков, а также пункт управления одного из крупных отрядов ИГ.

Сообщается, что бомбардировщиков прикрывали российские истребители Су-30СМ и Су-35С, базирующиеся на аэродроме Хмеймим. После успешного выполнения боевой задачи все российские самолёты вернулись на аэродромы базирования, пишет сайт телеканала.