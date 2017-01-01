Видео. Шварценеггер попросил Трампа уступить ему пост президента США

Бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер обратился к Дональду Трампу в Твиттере с предложением отдать ему место президента США.
Эти обращение звезда Голливуда ответил на критику Дональда Трампа, который на национальном молитвенном завтраке сказал, что он был успешен в роли ведущего в телешоу "Подмастерье-знаменитость" (Celebrity Apprentice), и раскритиковал актера за низкие рейтинги нового сезона этого шоу, где уже Шварценеггер выступает в роли ведущего.
"Они наняли большую кинозвезду, Арнольда Шварценеггера на мое место, и мы все знаем, что из этого получилось", — отметил Трамп.
Республиканец также в шутку призвал находящихся в зале людей "помолиться за Арнольда и за рейтинги шоу".
The National Prayer Breakfast? pic.twitter.com/KYUqEZbJIE— Arnold (@Schwarzenegger) 2 февраля 2017 г.
Арнольд Шварценеггер,
актер:
Эй, Дональд, есть отличная идея: почему бы не поменяться работами — ты вновь будешь руководить на ТВ, потому что такой эксперт по рейтингам, а я возьму твою работу, и люди наконец смогут снова спать спокойно.
Представитель актера позже опубликовал заявление, в котором отметил, что "Арнольд молится за то, что президент Трамп начнет улучшать свои собственные рейтинги, которые являются худшими в истории для нового президента", пишет Газета.ru.
Тем временем стало известно, что в кампусе Калифорнийского университета в Беркли жестоко избили сторонника Трампа.
21-летний студент Джек Палкович, на котором была кепка с девизом Трампа "Сделаем Америку снова великой", направлялся на занятия, когда рядом затормозил внедорожник, из него выскочили двое злоумышленников и избили Палковича.
Полиция прибыла на место, ей удалось задержать нападавших. Оказалось, что они также являются студентами, сообщает Lenta.ru.
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