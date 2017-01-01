Видео. Шварценеггер попросил Трампа уступить ему пост президента США

Эти обращение звезда Голливуда ответил на критику Дональда Трампа, который на национальном молитвенном завтраке сказал, что он был успешен в роли ведущего в телешоу "Подмастерье-знаменитость" (Celebrity Apprentice), и раскритиковал актера за низкие рейтинги нового сезона этого шоу, где уже Шварценеггер выступает в роли ведущего.

"Они наняли большую кинозвезду, Арнольда Шварценеггера на мое место, и мы все знаем, что из этого получилось", — отметил Трамп.

Республиканец также в шутку призвал находящихся в зале людей "помолиться за Арнольда и за рейтинги шоу".

Арнольд Шварценеггер,

актер:

Эй, Дональд, есть отличная идея: почему бы не поменяться работами — ты вновь будешь руководить на ТВ, потому что такой эксперт по рейтингам, а я возьму твою работу, и люди наконец смогут снова спать спокойно.

Представитель актера позже опубликовал заявление, в котором отметил, что "Арнольд молится за то, что президент Трамп начнет улучшать свои собственные рейтинги, которые являются худшими в истории для нового президента", пишет Газета.ru.

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Тем временем стало известно, что в кампусе Калифорнийского университета в Беркли жестоко избили сторонника Трампа.

21-летний студент Джек Палкович, на котором была кепка с девизом Трампа "Сделаем Америку снова великой", направлялся на занятия, когда рядом затормозил внедорожник, из него выскочили двое злоумышленников и избили Палковича.

Полиция прибыла на место, ей удалось задержать нападавших. Оказалось, что они также являются студентами, сообщает Lenta.ru.