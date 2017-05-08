Видео. В Алтайском крае сняли клип на гимн "Бессмертного полка"

Музыку и слова гимна в 2014 году написала Анна Добросмыслова. Идея создать песню, которая впоследствии стала символическим гимном "Бессмертного полка", пришла к ней в 2013 году, когда она участвовала в шествии.

В 2017 году гимн впервые исполнили десятки голосов. Композицию исполнили творческие коллективы края. Среди них театр песни "Фа-Соль", ансамбль песни и танца "Имидж" культурного центра ГУ МВД России по Алтайскому краю, учащиеся лицея №129 имени Сибирского батальона 27-й стрелковой дивизии, сообщается на сайте алтайского телеканала.