Видео. В алтайском селе открыли памятник стремени

Памятник стремени. Фото: Скриншот видео "Вести Эл Алтай". Памятник стремени. Фото: Скриншот видео "Вести Эл Алтай". Стремена-сувениры. Фото: Скриншот видео "Вести Эл Алтай".

Издревле эта часть конной упряжи считается опорой-основой для воина-кочевника. Этот памятник, как заявил автор, символ мужественности, стойкости и надежности. Высота монумента составляет 3 метра, а вес 400 кг. Евгений Идеев говорит, что на всю работу ушло около года.

Купчегеньцы отмечают, что их окрестности с удовольствием посещают туристы, а этот памятник станет еще одной их излюбленной достопримечательностью.