Видео. В алтайском селе открыли памятник стремени

В селе Купчегень Онгудайского района открыли необычный памятник седельной принадлежности — стремени. Автором стал Евгений Идеев — мастер Купчегеньского Центра народных промыслов и ремесел. Именно в окрестностях этого села в курганах обнаружили стремена, изготовленные из железных пластин.
Издревле эта часть конной упряжи считается опорой-основой для воина-кочевника. Этот памятник, как заявил автор, символ мужественности, стойкости и надежности. Высота монумента составляет 3 метра, а вес 400 кг. Евгений Идеев говорит, что на всю работу ушло около года.
Купчегеньцы отмечают, что их окрестности с удовольствием посещают туристы, а этот памятник станет еще одной их излюбленной достопримечательностью.
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