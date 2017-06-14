Видео. В Дагестане перевернулся КамАЗ с танком

Как пишет со ссылкой на очевидцев "Кавказ сегодня", военную машину подрезал ВАЗ-2114.

В сети появилось видео с места аварии. На кадрах видно, что танк получил повреждения, при этом оставшись на гусеницах.

Грузовая машина опрокинулась на борт, пишет polit.ru.