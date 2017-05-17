Видео. В Камне-на-Оби паром стал заложником шторма на реке

17 мая на Камень-на-Оби обрушился штормовой ветер со снегом и дождем. Заложником стихии стал грузовой паром, пересекающий Обь, пишут "Каменские известия".
На Оби разыгрались волны, и судно не могло войти в нужное русло.
В настоящее время в Камне-на-Оби идет снег вместе с дождем, погода пасмурная и ветреная.
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