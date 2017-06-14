Видео и фотофакты. В Лондоне полыхает высотный жилой дом на 200 квартир

К зданию Grenfell Tower в лондонском районе Северный Кенсингтон отправлены около 40 пожарных машин и 200 пожарных, которым пока не удается справиться с огнем.

BREAKING: Two people are being treated for smoke inhalation at Grenfell Tower blaze near Latimer Road, West London.https://t.co/EUZZ8wwyuk pic.twitter.com/cJWe4Y2ErQ — Daily Express (@Daily_Express) 14 июня 2017 г.

По информации лондонской пожарной охраны, горят со второго по 27-й этажи здания. На данный момент известно о двух пострадавших, им оказывают помощь медики.

Очевидцы сообщают, что доступ к зданию для пожарных машин затруднен из-за слишком узких подъездных путей.

Некоторые СМИ сообщают, что в доме еще находятся жители, которые просят о помощи.

Ведущий программы Amazing Space Джордж Кларк рассказал в эфире Radio 5 Live, что видел, как на верхних этажах кто-то махал фонарем. По его словам, очевидно, что не все люди смогли выбраться из здания.

Кларк пояснил, что сам стоит в 100 метрах от здания и его всего засыпало пеплом.

Первое сообщение о "большом пожаре" в доме Grenfell Tower поступило около 01.16 по местному времени (03.16 мск).

О причинах возгорания пока ничего не сообщается.