Видео и фотофакты. В Лондоне полыхает высотный жилой дом на 200 квартир

В Лондоне горит высотный жилой дом. Огнем объято практически все здание. Корреспондент Би-би-си передает с места событий, что здание может рухнуть. В здании около 200 квартир. Идет процесс эвакуации жителей.
К зданию Grenfell Tower в лондонском районе Северный Кенсингтон отправлены около 40 пожарных машин и 200 пожарных, которым пока не удается справиться с огнем.
BREAKING: Two people are being treated for smoke inhalation at Grenfell Tower blaze near Latimer Road, West London.https://t.co/EUZZ8wwyuk pic.twitter.com/cJWe4Y2ErQ— Daily Express (@Daily_Express) 14 июня 2017 г.
По информации лондонской пожарной охраны, горят со второго по 27-й этажи здания. На данный момент известно о двух пострадавших, им оказывают помощь медики.
Очевидцы сообщают, что доступ к зданию для пожарных машин затруднен из-за слишком узких подъездных путей.
Некоторые СМИ сообщают, что в доме еще находятся жители, которые просят о помощи.
Ведущий программы Amazing Space Джордж Кларк рассказал в эфире Radio 5 Live, что видел, как на верхних этажах кто-то махал фонарем. По его словам, очевидно, что не все люди смогли выбраться из здания.
Кларк пояснил, что сам стоит в 100 метрах от здания и его всего засыпало пеплом.
Первое сообщение о "большом пожаре" в доме Grenfell Tower поступило около 01.16 по местному времени (03.16 мск).
О причинах возгорания пока ничего не сообщается.
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