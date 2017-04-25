Видео. В Сочи танцующего на волнорезе мужчину смыло волной во время шторма

Танцора на буне смыло волной в Черном море во время шторма, произошедшего 22 апреля.
Молодой человек под градусом устроил танцы на буне во время пятибалльного шторма. В конце концов "танцора диско" смыло волной в море. Парень пытался выплыть на берег, но волны тянули его в море.
К счастью, на берегу оказались молодые люди, которые помогли выбраться на берег "бросившему вызов стихии".
Но, к сожалению, 22 апреля в Сочи произошла трагедия с другим мужчиной — вечером сотрудники "скорой помощи" сообщили в спасотряд о том, что в море в районе пляжа Красный штурм тонет человек. Очевидцы указали прибывшим спасателям место, где утонул мужчина.
"В этот день волнение моря составляло 5 баллов, в связи с чем вести водолазные работы было невозможно. С наступлением темного времени суток поиск был приостановлен, пострадавший не обнаружен. Данные пропавшего мужчины неизвестны, родственники в спасательный отряд до настоящего времени не обращались", — сообщили в паблике спасателей, пишет "Росбалт".
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