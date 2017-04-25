Видео. В Сочи танцующего на волнорезе мужчину смыло волной во время шторма

Молодой человек под градусом устроил танцы на буне во время пятибалльного шторма. В конце концов "танцора диско" смыло волной в море. Парень пытался выплыть на берег, но волны тянули его в море.

К счастью, на берегу оказались молодые люди, которые помогли выбраться на берег "бросившему вызов стихии".

Но, к сожалению, 22 апреля в Сочи произошла трагедия с другим мужчиной — вечером сотрудники "скорой помощи" сообщили в спасотряд о том, что в море в районе пляжа Красный штурм тонет человек. Очевидцы указали прибывшим спасателям место, где утонул мужчина.

"В этот день волнение моря составляло 5 баллов, в связи с чем вести водолазные работы было невозможно. С наступлением темного времени суток поиск был приостановлен, пострадавший не обнаружен. Данные пропавшего мужчины неизвестны, родственники в спасательный отряд до настоящего времени не обращались", — сообщили в паблике спасателей, пишет "Росбалт".