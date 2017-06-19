Видео. Военные показали, как дрифтует американский атомный авианосец

Корабль вышел в море после капитального ремонта, который длился четыре года.

Повторенные высокоскоростные повороты выполняются для того, чтобы проверить маневренность и характеристики устойчивости авианосца после ремонта, пишет "Росбалт".

Справка

Авианосец был спущен на воду в 1988 году. Он относится к классу "Нимиц". Водоизмещение судна составляет 97 тыс. тонн, оно может одновременно перевозить 90 самолетов и вертолетов.