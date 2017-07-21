Видеоблогер прострелил собственный Lamborghini

Для этого Саркисян решил задействовать в очередном испытании оружия свой автомобиль Lamborghini Huracan Performante, отмечает "Популярная механика".

Испытатель не просто выстрелил из 20-миллиметровой пушки в арбуз, а сделал это сквозь автомобиль, опустив в нем стекла обеих дверей и тщательно прицелившись, пишет "Росбалт".