Видеоблогер прострелил собственный Lamborghini

Видеоблогер Эдвин Саркисян, испытывающий вместе с известным оружейником и основателем компании Serbu Firearms Марком Сербу различное огнестрельное оружие, решил разнообразить происходящее и сделать ролики более захватывающими.
Для этого Саркисян решил задействовать в очередном испытании оружия свой автомобиль Lamborghini Huracan Performante, отмечает "Популярная механика".
Испытатель не просто выстрелил из 20-миллиметровой пушки в арбуз, а сделал это сквозь автомобиль, опустив в нем стекла обеих дверей и тщательно прицелившись, пишет "Росбалт".
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