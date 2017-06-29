Пляж "Солнечный". Фото: Архив фото пляжа "Солнечный". Видеофакты: пляж "Солнечный" с высоты птичьего полета. Фото: Архив фото пляжа "Солнечный". Видеофакты: пляж "Солнечный" с высоты птичьего полета. Фото: Архив фото пляжа "Солнечный". Видеофакты: пляж "Солнечный" с высоты птичьего полета. Фото: Архив фото пляжа "Солнечный". Видеофакты: пляж "Солнечный" с высоты птичьего полета. Фото: Архив фото пляжа "Солнечный". Видеофакты: пляж "Солнечный" с высоты птичьего полета. Фото: Архив фото пляжа "Солнечный". Видеофакты: пляж "Солнечный" с высоты птичьего полета. Фото: Архив фото пляжа "Солнечный". Видеофакты: пляж "Солнечный" с высоты птичьего полета. Фото: Архив фото пляжа "Солнечный". Видеофакты: пляж "Солнечный" с высоты птичьего полета. Фото: Архив фото пляжа "Солнечный". Видеофакты: пляж "Солнечный" с высоты птичьего полета. Фото: Архив фото пляжа "Солнечный". Видеофакты: пляж "Солнечный" с высоты птичьего полета. Фото: Архив фото пляжа "Солнечный". Видеофакты: пляж "Солнечный" с высоты птичьего полета. Фото: Архив фото пляжа "Солнечный". Видеофакты: пляж "Солнечный" с высоты птичьего полета. Фото: Архив фото пляжа "Солнечный".

К пляжному сезону 2017 года "Солнечный" открылся с чистого листа. В течение нескольких месяцев велась полная реконструкция: на пляже завершили бетонные работы по периметру, полностью очистили озеро, заменили все кухонное оборудование, работает полноценная кухня, где каждый отдыхающий сможет получить комплексный обед.

Основным же нововведением стало профессиональное зеленое покрытие, которое по своим свойствам практически не отличается от обычной травы.

Также произошли изменения в ценовой политике: в сезоне-2017 стоимость билета составит всего 300 рублей. За эти деньги отдыхающие могут провести весь день на пляже и бесплатно пользоваться всеми аттракционами. Для гостей, прибывших на своих автомобилях, оборудована стоянка. Для детей есть игровая площадка, детские горки и аттракционы, зона купания для самых маленьких.

Пляж "Солнечный" первым из открытых пляжей с искусственным водоемом получил разрешение ГИМС. В целях безопасности на нем будут работать опытные спасатели.

Чистая проточная вода в озере соответствует всем требованиям и нормам, регулярная очистка проводится два раза в неделю. Пляж всегда в безупречно чистом состоянии, проводится ежедневная уборка.

Как добраться

Открытие пляжного сезона на "Солнечном" состоялось 3 июня по адресу: п. Солнечный, ул. Кольцевая, 1.

Добраться из Барнаула можно на маршрутных такси № 203 и 269 от автовокзала либо на маршрутном такси № 202 от остановки Спартак-2. Из Новоалтайска на пляж можно доехать на маршрутном такси № 110.

Подробности можно узнать по бесплатному телефону 8-800-700-21-00.

Справка

Территория пляжа составляет 4 000 кв. метров. Одновременно на пляже может находится свыше 2000 отдыхающих.

Информация о ценах действительна на момент публикации

