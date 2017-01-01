Видеохостинг YouTube "взорвало" первое видео из нового "Аватара"

Первое видео из нового "Аватара" опубликовано на официальном YouTube-канале Disney Parks студия Disney.
В нем показан процесс работы над планетой Пандора из фильма "Аватар". За неделю ролик собрал почти 2 млн просмотров.
Тематический парк "Пандора: Мир Аватара" будет действовать в развлекательном парке Animal Kingdom в США.
Парк будет открыт для посетителей уже летом 2017 года. Его посетители смогут увидеть природу фантастической планеты Пандора, а также пообщаться с героями популярного фильма Джеймса Кэмерона.
Разрабатывается два маршрута. Посетители смогут выбрать сплав по священной реке, пролегающей по биолюминесцентным лесам. В финале этого маршрута им предстоит встреча с шаманом.
В декабре 2018 года в прокат выйдет продолжение "Аватара". В нем снимутся Сэм Уортингтон, Сигурни Уивер и Зои Салдана, которые также исполняли роли в первой части. Это самый кассовый фильм в истории кино. Всего Джэймс Кэмерон планирует снять еще три части. Четвертая и пятая, вероятнее всего, появятся в 2020 и 2022 годах соответственно, пишет informing.ru.
Первая часть, вышедшая на экраны в конце 2009 года, собрала более 3,5 млн долларов с ночных показов в США и Канаде в период первоначального проката. В первый день своего проката он собрал 26,7 млн долларов. А в первый уик-энд кассовые сборы этой кинокартины превысили 77 млн долларов.
Огромная популярность "Аватара" подтолкнула к выводу на рынки различной "сопутствующей" продукций. Помимо различных игрушек и сувениров, также появилась книга-путеводитель по Пандоре, а также компьютерная игра.
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